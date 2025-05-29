В Україні стартує інвентаризація житла для переселенців — Finance.ua

В Україні стартує інвентаризація житла для переселенців Вчора 20:40 — Казна та Політика

Україна розпочинає масштабну інвентаризацію нерухомого майна, яке може слугувати житлом для внутрішньо переміщених осіб. Ініціатива передбачена законом № 4080, який набрав чинності 21 листопада 2024 року.

Про це повідомили організатори воркшопу, присвяченого питанням прозорої інвентаризації нерухомого майна для ВПО, передає Укрінформ.

«Закон також передбачає створення єдиного реєстру житлових об’єктів, який дозволить ВПО самостійно бачити наявне житло, його стан і розташування», — сказав Павло Фролов, голова Тимчасової спеціальної комісії ВР з питань захисту майнових і немайнових прав внутрішньо переміщених та інших осіб, постраждалих унаслідок збройної агресії рф проти України.

Читайте також Мінсоцполітики спрощує виплати за розміщення переселенців

За його словами, всеукраїнська інвентаризація дасть змогу отримати житло тим, хто його втратив через російську агресію або був змушений його покинути через повномасштабне вторгнення.

«Сьогодні ми відправимо запити на всі ОВА, щоб отримати повну картину того, скільки ми маємо тимчасового житла, яке ми в найближчому майбутньому зможемо перетворити в повноцінне житло для тих, хто жив у власних будинках», — зазначив Фролов.

Він також зауважив, що переселенцям важко самотужки розв’язати житлову проблему, а у сфері облаштування ВПО, за його словами, процвітає корупція.

Читайте також Шуляк назвала офіційну кількість внутрішніх переселенців в Україні

Своєю чергою директорка Інституту житла Аліна Москаленко зауважила, що інвентаризація державної нерухомості дасть також змогу міжнародним донорам не витрачати сотні тисяч доларів на з’ясування власництва, наявності документації, доступу до комунікацій тощо — цю роботу тепер виконуватиме держава.

«Технічне обстеження об’єкта для ВПО проводиться у два етапи. Спочатку — базовий виїзд комісії, коли вони оглядають будівлю і перевіряють документи. Якщо є підозра на аварійність або складні конструктивні проблеми, призначається додаткове техобстеження. Його вже виконують сертифіковані інженери або компанії, і фінансується воно зазвичай з місцевого бюджету або за допомогою донорів», — зазначила Москаленко.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.