Правила оренди планують змінити: що чекає на ринок нерухомості — Finance.ua

Правила оренди планують змінити: що чекає на ринок нерухомості Сьогодні 09:00 — Нерухомість

Правила оренди планують змінити: що чекає на ринок нерухомості

В Україні готують податкову реформу, яка має знизити ставку на доходи від оренди, звільнити від податків власників, що здають житло переселенцям, і спростити легалізацію угод. Якщо зміни ухвалять, тіньова оренда може різко скоротитися, а права орендарів та орендодавців — посилитися.

Про це розповіла голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк в етері телемарафону. Понад 90% угод оренди житла в Україні укладаються неофіційно.

На перший погляд, неофіційна оренда здається зручною для обох сторін, адже орендодавець уникає податків, а орендар платить менше. Однак у критичний момент така угода може обернутися серйозними проблемами.

Без офіційного договору орендар не має права на:

компенсацію у випадку пошкодження чи втрати житла;

реєстрацію місця проживання;

отримання державної допомоги, зокрема для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Водночас і власник житла ризикує, адже у разі спору з орендарем він опиняється у правовому вакуумі. «Страждає і та людина, яка бере квартиру, оскільки її права не захищені, і та, яка надає її в оренду», — підкреслила Шуляк.

За словами Шуляк, міністерство розвитку громад та територій вже працює над змінами до Податкового кодексу. Основна мета — зменшити податкове навантаження та спростити легалізацію угод.

Серед ключових пропозицій:

зниження ставки податку на доходи від оренди;

на доходи від оренди; повне звільнення від оподаткування при здачі житла переселенцям;

при здачі житла переселенцям; скасування обов’язкових декларацій у таких випадках;

у таких випадках; спрощений облік доходів для власників.

Мінрозвитку пояснює, що реформа має створити зрозумілу, прозору та вигідну систему оподаткування, яка стимулюватиме власників квартир виходити з тіні добровільно. За даними Податкової служби, у 2024 році лише 900 громадян задекларували доходи від оренди на суму 16 млн грн. Це принесло бюджету менше ніж 3 млн грн податків. Порівняно з реальним обсягом ринку — це мізер, що свідчить про відсутність мотивації для легалізації.

Одним з найважливіших аспектів реформи є захист прав ВПО. Легалізація оренди дозволить таким людям офіційно зареєструватися за місцем проживання, отримувати допомогу від держави та претендувати на компенсації.

«Також ці зміни дозволять спростити надання допомоги державою для внутрішньо переміщених осіб при оренді житла», — наголошують у міністерстві.

За словами Шуляк, запровадження нової моделі оподаткування може стати ударом по тіньових схемах, але й вигідним рішенням для власників житла, які бояться бюрократії та високих податків. Якщо податкові умови стануть більш лояльними, частка офіційних угод зросте, а ринок отримає додаткову стабільність і захист прав усіх сторін.

Обозреватель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.