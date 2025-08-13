Шуляк анонсувала нові інструменти підтримки бізнесу, що постраждав від війни — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Шуляк анонсувала нові інструменти підтримки бізнесу, що постраждав від війни

Нерухомість
18
Шуляк анонсувала нові інструменти підтримки бізнесу, що постраждав від війни
Шуляк анонсувала нові інструменти підтримки бізнесу, що постраждав від війни
Голова парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування та містобудування Олена Шуляк заявила, що український бізнес переживає надзвичайно складний період через повномасштабну війну.
Читайте також
За даними CBRE Ukraine, лише у Києві у 2025 році знищено близько 45 000 кв. м офісних площ, а з початку війни — 170 000−180 000 кв. м, що становить майже 8% столичного ринку.
Серед останніх гучних втрат — зруйнований Вінницький завод GreenCool, який співпрацював із міжнародними брендами Pepsi, Heineken, Carlsberg, Nestlé.
Читайте також
За словами посадовиці, попри пріоритетне фінансування оборони, критичної інфраструктури та житла, бізнес не можна залишати без підтримки.
Наразі комітет, який очолює Шуляк, збирає пропозиції від бізнес-асоціацій та об’єднань щодо підтримки підприємств, що постраждали від війни, та готує створення робочої групи для напрацювання законодавчих рішень.
«Наша ціль — зробити цю допомогу системною та ефективною», — вказала Шуляк.
Читайте також
Наразі серед інструментів, які можна застосувати вже зараз, депутатка назвала податкові пільги, зокрема, звільнення або відтермінування сплати податків для окремих підприємств чи територій, а також регіональні програми на кшталт київської «5−7-9» із додатковою компенсацією відсотків за кредитами.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems