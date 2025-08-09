Як восени зміняться ціни на житлову нерухомість бізнес-класу — Finance.ua

Як восени зміняться ціни на житлову нерухомість бізнес-класу Сьогодні 09:23 — Нерухомість

Як восени зміняться ціни на житлову нерухомість бізнес-класу

У другій половині 2025 року ринок столичної нерухомості входить у фазу очікування: більшість забудовників фокусуються на завершенні проєктів з високим рівнем готовності. Попри загальне охолодження активності на ринку, сегмент бізнес-класу демонструє стабільність, хоча й не без проблем.

На відміну від економ- та комфорт-сегменту, основний попит тут генерує платоспроможна аудиторія, яка частково використовує нерухомість як захисний актив.

Згідно з дослідженням компанії CBRE Ukraine, у другому кварталі 2025 року частка продажів у сегменті бізнес-класу в Києві зросла до 22% від усіх угод на первинному ринку, тоді як рік тому цей показник складав лише 15%. Портал Dim. ria повідомляв, що цього літа середня вартість квадратного метра в київських новобудовах бізнес-класу становить приблизно 80 448 грн/кв. м, що за нинішнього курсу долара еквівалентно приблизно $2000/кв. м.

«Київський ринок зараз сегментується. У передмісті будують проєкти економ- та комфорт-класу з середньою ціною $1 000 за кв. м. У самому місті відновлюється попит на бізнес-клас, але доля інвестиційних угод залишається невисокою, переважає покупець, який шукає житло для себе та своєї родини. Ціни на первинному ринку в багатьох випадках вищі, ніж у вже готових будинках на вторинці. При цьому забудовники не можуть продавати дешевше собівартості, яка за час повномасштабної війни зросла майже на 200%», — зазначили в девелоперській компанії Greenville, яка реалізує декілька проєктів бізнес-класу в Києві.

Один із ключових викликів для девелоперів восени 2025 року — девальваційні очікування та зростання вартості будматеріалів, які у бізнес-сегменті мають значно вищу частку імпорту. Згідно з даними КБУ, середня вартість зведення одного квадратного метра за останні роки збільшилася на 20−30%. А Міністерство розвитку громад та територій у 2024 році повідомляло, що собівартість будівництва житла в столиці щороку зростає на 16%.

Проте саме у бізнес-сегменті девелопери демонструють найбільшу гнучкість: переглядають підходи до планування, додають функціонального наповнення, розвивають концепцію автономності з інфраструктурою всередині житлових комплексів.

Аналітики R&B Group у своєму огляді за червень 2025 року вказують, що середній рівень готовності проєктів бізнес-класу, які виставлені на продаж у Києві, наразі складає 62%, що значно вище, ніж у комфорт-класі (38%). Це підтверджує тезу, що покупці схильні вкладатися в об’єкти високого ступеня готовності, навіть якщо це дорожче.

Прогнози на осінь залишаються стриманими: переважна більшість столичних забудовників відкладає старт нових проєктів. Очікується, що ринок бізнес-класу збереже статус найменш вразливого до коливань, однак конкуренція за покупця залишатиметься високою.

За прогнозами ЛУН, середня вартість квадратного метра у сегменті бізнес-класу в Києві до кінця жовтня 2025 року може сягнути $2200−2300 за кв. м залежно від району, рівня готовності та наявності інфраструктури в ЖК. Це приблизно на 8−10% більше, ніж у червні 2025 року. Основними драйверами зростання залишаються обмежена пропозиція, зростання вартості будівництва та попит на «готове й безпечне».

