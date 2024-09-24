День фінансів: сума, яку платитимуть для бронювання від мобілізації, зміна правил перетину кордону ЄС — Finance.ua

День фінансів: сума, яку платитимуть для бронювання від мобілізації, зміна правил перетину кордону ЄС Сьогодні 17:33

У вівторок, 24 вересня, у Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації, а також стало відомо, як зміняться правила перетину кордону ЄС.

Курсові гойдалки. На валютному ринку України останніми тижнями спостерігалось невелике коливання На валютному ринку України останніми тижнями спостерігалось невелике коливання курсу долара. Експерт прогнозує, що упродовж 24−29 вересня курсові гойдалки стануть ще помітнішими.

Що буде з курсом долара наступного року і чи дійде до 45.

Пенсійна реформа. Кабмін готує для внесення до Верховної Ради пакет законопроєктів, який буде стосуватися пенсійної реформи. Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді Кабмін готує для внесення до Верховної Ради пакет законопроєктів, який буде стосуватися пенсійної реформи. Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді розповіла міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Бета-тест Нацкешбеку в Дії. Українці зможуть щомісячно отримувати до 3 000 грн за купівлю товарів українського виробництва. Для цього треба Українці зможуть щомісячно отримувати до 3 000 грн за купівлю товарів українського виробництва. Для цього треба доєднатись до програми Національного кешбеку — і купувати товари українського виробництва в магазинах-учасниках.

Як держборг України зміниться наступного року. У Міністерстві фінансів очікують на скорочення державного боргу у 2025 році зі 100,5% до 97% ВВП. Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна У Міністерстві фінансів очікують на скорочення державного боргу у 2025 році зі 100,5% до 97% ВВП. Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

Система BankID НБУ. Національний банк України здійснив попередню оцінку Системи BankID НБУ на Національний банк України здійснив попередню оцінку Системи BankID НБУ на відповідність вимогам європейського регламенту eIDAS, встановленим у ЄС до схем електронної ідентифікації із середнім (substantial) рівнем довіри.

Передача особливо цінних земель для потреб оборони. Президент України Володимир Зеленський 20 вересня 2024 року Президент України Володимир Зеленський 20 вересня 2024 року підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізму забезпечення землями сил оборони» № 3948-IX від 4 вересня 2024 року.

Українцям буде легше отримати роботу у Швейцарії. Парламент Швейцарії підтримує спрощення Парламент Швейцарії підтримує спрощення процедури працевлаштування українських біженців. Замість дозвільного порядку пропонується запровадити повідомний. Окрім цього, українці зі статусом «S» повинні будуть реєструватися в державних службах зайнятості (RAV).

Норвегія виділила майже 9 млн євро на евакуацію та лікування українців у Європі.

Франція надасть Україні щонайменше 60 млн євро для підтримки енергетики у цьому році

Нова Зеландія розширила санкції проти росії та білорусі.

До речі, автострахування є важливою складовою автомобільної інфраструктури в будь-якій країні. І тут, як не дивно, Україна та Німеччина не є виключенням. У цій статті Finance.ua розгляне, які бувають види автострахування, та чим саме наше автострахування відрізняється від того, що в Німеччині.

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