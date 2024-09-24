Зеленський підписав закон про передачу особливо цінних земель для потреб оборони — Finance.ua
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Зеленський підписав закон про передачу особливо цінних земель для потреб оборони

Казна та Політика
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Зеленський підписав закон про передачу особливо цінних земель для потреб оборони
Зеленський підписав закон про передачу особливо цінних земель для потреб оборони
Президент України Володимир Зеленський 20 вересня 2024 року підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізму забезпечення землями сил оборони» № 3948-IX від 4 вересня 2024 року.
Про це інформують у Комітеті з питань аграрної та земельної політики.
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Прийнятий акт створює правові основи для спрощення процедури зміни цільового призначення особливо цінних земель та земельних лісових ділянок для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства України.
Відповідні зміни внесено до Земельного кодексу України, законів України «Про Державний земельний кадастр», «Про використання земель оборони», якими спрощується процедура зміни цільового призначення особливо цінних земель та земельних лісових ділянок з метою їх використання для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства України.
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При цьому передбачено їх звільнення від відшкодування втрат лісогосподарського виробництва.
З метою уникнення корупційних ризиків, пов’язаних із зміною цільового призначення земельних ділянок, віднесених до земель оборони за спрощеною процедурою, закон забороняє:
  • подальшу зміну цільового призначення таких земельних ділянок;
  • будівництво на таких земельних ділянках об’єктів соціально-культурного призначення, житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей, а також соціального та доступного житла.
За матеріалами:
Finance.ua
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