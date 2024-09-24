Норвегія виділила майже 9 млн євро на евакуацію та лікування українців у Європі — Finance.ua
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Норвегія виділила майже 9 млн євро на евакуацію та лікування українців у Європі

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Норвегія виділила майже 9 млн євро на евакуацію та лікування українців у Європі
Норвегія виділила майже 9 млн євро на евакуацію та лікування українців у Європі
Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре оголосив про рішення уряду виділити 100 мільйонів норвезьких крон (приблизно 8,7 млн євро) на продовження програми медичної евакуації українців, які постраждали під час війни. Фінансування буде спрямовано на вивезення тяжкопоранених на лікування в Європу.
Про це повідомляє VG.
«Дуже важливо вивезти деяких тяжкопоранених на лікування. У нас є літак і екіпаж із великим міжнародним визнанням, щоб виконати цю роботу», — заявив Стьоре.
Він зазначив, що перебуває в Нью-Йорку на щорічному тижні ООН, де планує обговорити цю ініціативу з міжнародними партнерами, включно з президентом України Володимиром Зеленським.
Програма медевакуації стартувала в серпні 2022 року. Поранених перевозять на переобладнаному літаку SAS, який функціонує як літаюча реанімація. Спочатку угода між Норвегією та ЄС діяла до листопада, однак тепер її продовжено до квітня наступного року.
Згідно з даними Стьоре, половина пацієнтів, евакуйованих на лікування в Європу, вилітали на норвезьких літаках. На сьогодні це 1931 особа, багато з яких страждають від раку або дістали важкі травми на війні, включно з опіками і переломами кінцівок. Близько 400 пацієнтів проходили лікування в Норвегії.
«Попит на цю допомогу залишається високим, і ми продовжуємо діяти», — підкреслив прем’єр Норвегії.
Норвегія з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну стала одним із ключових міжнародних партнерів, які надають значну військову допомогу українським збройним силам. Зокрема, Осло передало Києву різні види озброєнь, включно з протитанковими ракетними комплексами, боєприпасами, бронежилетами, шоломами та іншим військовим спорядженням.
У червні Норвегія виділила 1,1 млрд крон на відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої російськими обстрілами. У вересні сума допомоги збільшилася: 570 млн крон було направлено на закупівлю безпілотників та засобів ППО.
За матеріалами:
РБК-Україна
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