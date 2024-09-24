Система BankID НБУ успішно пройшла попередню оцінку на відповідність стандартам ЄС — Finance.ua
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Система BankID НБУ успішно пройшла попередню оцінку на відповідність стандартам ЄС

Фінтех і Картки
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Система BankID НБУ успішно пройшла попередню оцінку на відповідність стандартам ЄС
Система BankID НБУ успішно пройшла попередню оцінку на відповідність стандартам ЄС
Національний банк України здійснив попередню оцінку Системи BankID НБУ на відповідність вимогам європейського регламенту eIDAS, встановленим у ЄС до схем електронної ідентифікації із середнім (substantial) рівнем довіри.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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Попередня оцінка є першим важливим кроком на шляху до приведення Системи BankID НБУ у повну відповідність до вимог регламенту eIDAS. У довгостроковій перспективі це може стати відправною точкою до визнання Системи BankID схемою електронної ідентифікації, яку можна буде використовувати в ЄС, полегшуючи транскордонну мобільність і доступ громадянам України до послуг надавачів ЄС.
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За результатами оцінки, QMSCERT визначив перелік елементів, упровадження яких дасть змогу забезпечити відповідність Системи BanklD НБУ вимогам eIDAS, встановленим у ЄС до схем електронної ідентифікації із середнім (substential) рівнем довіри. Серед них, зокрема:
  • впровадження і нормативне врегулювання в межах системи елементів, притаманних для схем електронної ідентифікації, а саме: визначення послуги і засобів електронної ідентифікації;
  • впровадження правил використання та можливості управління засобами електронної ідентифікації;
  • уточнення вимог до багатофакторної автентифікації користувача;
  • впровадження планів припинення участі у схемі електронної ідентифікації для банків-учасників;
  • проведення періодичних аудитів абонентів-ідентифікаторів;
  • впровадження і регулярне проведення тестів на проникнення (Penetration test);
  • впровадження та дотримання політики життєвого циклу для криптографічних ключів, які абоненти використовують для шифрування персональних даних.
Упровадження цих елементів сприятиме посиленню надійності, безпеки та доступності Системи BankID НБУ, а також її майбутній реєстрації схемою електронної ідентифікації із середнім (substantial) рівнем довіри (відповідно до Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги»).
За матеріалами:
Finance.ua
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