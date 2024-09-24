Система BankID НБУ успішно пройшла попередню оцінку на відповідність стандартам ЄС — Finance.ua

Система BankID НБУ успішно пройшла попередню оцінку на відповідність стандартам ЄС Сьогодні 15:15 — Фінтех і Картки

Система BankID НБУ успішно пройшла попередню оцінку на відповідність стандартам ЄС

Національний банк України здійснив попередню оцінку Системи BankID НБУ на відповідність вимогам європейського регламенту eIDAS, встановленим у ЄС до схем електронної ідентифікації із середнім (substantial) рівнем довіри.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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Попередня оцінка є першим важливим кроком на шляху до приведення Системи BankID НБУ у повну відповідність до вимог регламенту eIDAS. У довгостроковій перспективі це може стати відправною точкою до визнання Системи BankID схемою електронної ідентифікації, яку можна буде використовувати в ЄС, полегшуючи транскордонну мобільність і доступ громадянам України до послуг надавачів ЄС.

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За результатами оцінки, QMSCERT визначив перелік елементів, упровадження яких дасть змогу забезпечити відповідність Системи BanklD НБУ вимогам eIDAS, встановленим у ЄС до схем електронної ідентифікації із середнім (substential) рівнем довіри. Серед них, зокрема:

впровадження і нормативне врегулювання в межах системи елементів, притаманних для схем електронної ідентифікації, а саме: визначення послуги і засобів електронної ідентифікації;

впровадження правил використання та можливості управління засобами електронної ідентифікації;

уточнення вимог до багатофакторної автентифікації користувача;

впровадження планів припинення участі у схемі електронної ідентифікації для банків-учасників;

проведення періодичних аудитів абонентів-ідентифікаторів;

впровадження і регулярне проведення тестів на проникнення (Penetration test);

впровадження та дотримання політики життєвого циклу для криптографічних ключів, які абоненти використовують для шифрування персональних даних.

Упровадження цих елементів сприятиме посиленню надійності, безпеки та доступності Системи BankID НБУ, а також її майбутній реєстрації схемою електронної ідентифікації із середнім (substantial) рівнем довіри (відповідно до Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги»).

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