Система BankID НБУ успішно пройшла попередню оцінку на відповідність стандартам ЄС — Finance.ua

Система BankID НБУ успішно пройшла попередню оцінку на відповідність стандартам ЄС
Національний банк України здійснив попередню оцінку Системи BankID НБУ на відповідність вимогам європейського регламенту eIDAS, встановленим у ЄС до схем електронної ідентифікації із середнім (substantial) рівнем довіри.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
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Попередня оцінка є першим важливим кроком на шляху до приведення Системи BankID НБУ у повну відповідність до вимог регламенту eIDAS. У довгостроковій перспективі це може стати відправною точкою до визнання Системи BankID схемою електронної ідентифікації, яку можна буде використовувати в ЄС, полегшуючи транскордонну мобільність і доступ громадянам України до послуг надавачів ЄС.
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За результатами оцінки, QMSCERT визначив перелік елементів, упровадження яких дасть змогу забезпечити відповідність Системи BanklD НБУ вимогам eIDAS, встановленим у ЄС до схем електронної ідентифікації із середнім (substential) рівнем довіри. Серед них, зокрема:
- впровадження і нормативне врегулювання в межах системи елементів, притаманних для схем електронної ідентифікації, а саме: визначення послуги і засобів електронної ідентифікації;
- впровадження правил використання та можливості управління засобами електронної ідентифікації;
- уточнення вимог до багатофакторної автентифікації користувача;
- впровадження планів припинення участі у схемі електронної ідентифікації для банків-учасників;
- проведення періодичних аудитів абонентів-ідентифікаторів;
- впровадження і регулярне проведення тестів на проникнення (Penetration test);
- впровадження та дотримання політики життєвого циклу для криптографічних ключів, які абоненти використовують для шифрування персональних даних.
Упровадження цих елементів сприятиме посиленню надійності, безпеки та доступності Системи BankID НБУ, а також її майбутній реєстрації схемою електронної ідентифікації із середнім (substantial) рівнем довіри (відповідно до Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги»).
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