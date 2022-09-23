День фінансів: субсидії біженцям, нові послуги у «Дії», плани НБУ щодо фіксованого обмінного курсу — Finance.ua

День фінансів: субсидії біженцям, нові послуги у «Дії», плани НБУ щодо фіксованого обмінного курсу Вчора 17:50

П’ятниця, 23 вересня. Чим відрізняється ППО IRIS-T від NASAMS, і які ключові галузі для інвестицій в Україну.

Плани НБУ щодо фіксованого обмінного курсу. В Національному банку заявили, що найближчим часом В Національному банку заявили, що найближчим часом фіксований обмінний курс залишатиметься на рівні 36,6 гривень за долар. В Нацбанку зазначили, що завдяки коригуванню офіційного курсу в липні, калібруванню валютних обмежень та відкриттю «зернового коридору» зараз ситуація на міжбанківському валютному ринку є значно стійкішою, ніж у червні-липні.

Ключові галузі для інвестицій в Україну. Президент України Володимир Зеленський виступив на щорічному саміті Forbes400, під час якого закликав Президент України Володимир Зеленський виступив на щорічному саміті Forbes400, під час якого закликав інвестувати в Україну . За словами Президента, Україна — єдине місце на землі, яке органічно поєднує інвестування та філантропію. Він закликав більше інвестувати у розширення технологій експорту та нові переробні потужності. Серед інших можливостей країни Зеленський назвав деревообробку та можливості будівництва потужностей для зеленого аміаку.

Нові послуги у «Дії». Міністр цифрової трансформації Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив , що вже наступного тижня в Дії можна буде купити військові облігації. Також у роботі пільгова іпотека, розмитнення авто, отримання дозволу на виїзд дитини за кордон, реєстрація та переєстрація авто без походу до центру МВС. В роботі проєкт щодо цифрових судів, та продовжується робота над цифровізацією соціальної сфери.

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Субсидії біженцям. Кабмін ухвалив постанову згідно з якою, громадяни, які виїхали за кордон через війну, зможуть Кабмін ухвалив постанову згідно з якою, громадяни, які виїхали за кордон через війну, зможуть отримувати субсидії на своє житло в Україні. Згідно з законодавством, виплата субсидії припиняється через 60 днів після виїзду людини за кордон. Ця норма не буде діяти «протягом періоду воєнного стану в Україні та двох місяців після його припинення або скасування».

Процедура спільного транзиту. Українські компанії зможуть відправляти товари безпосередньо зі своїх складів щонайменше у 35 країн — учасниць Конвенції про процедуру спільного транзиту. Як кажуть митники, конвенція про процедуру спільного транзиту, міжнародне застосування NCTS — це нова реальність для українського бізнесу, яка Українські компанії зможуть відправляти товари безпосередньо зі своїх складів щонайменше у 35 країн — учасниць Конвенції про процедуру спільного транзиту. Як кажуть митники, конвенція про процедуру спільного транзиту, міжнародне застосування NCTS — це нова реальність для українського бізнесу, яка розпочнеться вже з 1 жовтня

Доходи українців. Як показують Як показують результати опитування Київського міжнародного інституту соціології на замовлення NDI Ukraine, 70% українців у серпні (при 66% у травні) заявляли про зниження доходів. Свій нинішній дохід вважають комфортним для життя лише близько 5% (4% чоловіків та 7% жінок). Вважають, що на нього можна прожити, 21% чоловіків та 31% жінок.

Водночас дані глобального дослідження на порталі robota.ua показують, що впродовж останніх 5 місяців кількість вакансій поступово відновлюється як загалом, так і в сегменті «блакитних комірців». Відхилення зарплати для найпопулярніших вакансій лежить в межах 10%.

Польська компанія No Fluff Jobs також провела дослідження щодо середніх зарплат українських та польських IT-фахівців. Як показали результати — джунам краще шукати роботу в Польщі, найбільш затребувані там Backend-фахівці. В Україні найчастіше шукають Frontend-фахівців і тестувальників.

Відмітимо, що в Чехії діють свої правила та норми оформлення працівників та оподаткування.

Виведення з ринку системно важливого банку. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 8069 про У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 8069 про виведення з ринку системно важливих банків в умовах воєнного стану. Щоб націоналізувати фінустанову, її відноситимуть до категорії неплатоспроможних, а далі продаватимуть за 1 грн. Докапіталізації з боку держави проводити не планують.

ППО IRIS-T vs NASAMS. Зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLS/SLM — це свого роду конструктор, з деталей якого замовник може скласти саме те, що йому потрібно. Про комплекс ППО IRIS-T, на постачання якого Україна чекає з Німеччини, у відкритому доступі порівняно мало достовірної інформації. Через це виникає безліч запитань: що таке IRIS-T, якими є його характеристики, ціна і, головне, коли саме він з’явиться в Україні? Усю доступну та достовірну інформацію Finance.ua зібрав у цьому матеріалі:

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