Які зарплати пропонують програмістам у Польщі порівняно із Україною (інфографіка) — Finance.ua

Які зарплати пропонують програмістам у Польщі порівняно із Україною (інфографіка) Вчора 13:02 — Особисті фінанси

Які зарплати пропонують програмістам у Польщі порівняно із Україною (інфографіка)

Польська компанія No Fluff Jobs провела дослідження щодо середніх зарплат українських та польських IT-фахівців. Ось її основні цифри і висновки.

No Fluff Jobs працює на ринку оголошень про роботу для ІТ-спеціалістів, де в кожній вакансії вказаний рівень зарплат. Команда порівняла зарплати в Україні та Польщі для найбільш затребуваних фахівців в ІТ. Нижче подані основні результати цього аналізу.

Найзатребуваніші спеціалісти

Згідно із дослідженням, Frontend-фахівці є найзатребуванішими серед програмістів в Україні, і це добре видно у зарплатах. Також серед популярних спеціалізацій в Україні: Testing, Backend, UX та Project Management.

У вимогах до спеціалістів в Україні найчастіше зазначають React, потім — JavaScript, Python, Java та PHP.

Водночас, у Польщі зросла кількість вакансій для початківців. У першому півріччі 2021 року таких вакансій було 6,7%, а в першому півріччі 2022-го їхня кількість зросла майже у 2,5 рази і становила вже 15,03% від усіх вакансій.

В Україні більшість компаній поки призупинили найм фахівців із мінімальним досвідом.

Зарплати

Медіана нижнього та верхнього рівнів зарплати в Україні для Frontend-фахівців, що працюють за трудовим, договором коливається від ​​13 900 до 20 800 злотих брутто (в еквіваленті), у Польщі — від 11 500 до 17 000 злотих брутто.

Медіана у випадку роботи за B2B-контрактом (аналог українського ФОПа) — від 16 000 до 22 400 злотих нетто в Україні та від 15 000 до 21 800 злотих нетто + ПДВ у Польщі.

Компанії, що наймають в Польщі, готові найбільше платити Backend-фахівцям. Програмісти, що займаються Backend-розробкою, можуть заробити від 12 000 до 18 000 злотих брутто за трудовим договором та від 16 000 до 23 000 злотих нетто + ПДВ за В2В- контрактом. В Україні — від 10 600 до 18 500 злотих брутто за трудовим договором та від 13 800 до 20 500 злотих нетто за B2B-контрактом.

Працюючи за трудовим договором, Fullstack-фахівці в Україні заробляють від 10 600 до 18 500 злотих брутто, а в Польщі — від 11 000 до 17 000 злотих брутто. За B2B-контрактом такі фахівці отримують від 16 100 до 22 400 злотих нетто в Україні та від 15 000 до 21 500 злотих нетто + ПДВ у Польщі.

У компанії пояснюють, що різні рівні зарплат у випадку роботи за B2B-контрактом пов’язані з нюансами оподаткування. Адже у Польщі приватні підприємці сплачують 23% ПДВ, які також покриває роботодавець. А в Україні більшість IT-фахівців працевлаштовуються як ФОП і не мають сплачувати ПДВ.

Тому загальна вартість працевлаштування програміста з України за B2B-контрактом навіть при більш високих зарплатах все одно є нижчою, ніж у Польщі.

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