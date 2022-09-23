Федоров розповів про нові послуги, які з'являться в Дії — Finance.ua
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Федоров розповів про нові послуги, які з'являться в Дії

Особисті фінанси
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Федоров розповів про нові послуги, які з'являться в Дії
Федоров розповів про нові послуги, які з'являться в Дії
Мінцифри продовжує запускати нові послуги та сервіси, які спрощують життя українців, прибирають корупцію та бюрократію.
Які оновлення чекати в Дії найближчим часом та як технології допомагають під час війни, розповів віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв’ю НВ.
За його словами, вже наступного тижня в Дії можна буде купити військові облігації.
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«Це можливість підтримати українську економіку, нашу армію та зробити так, щоб ваші гроші працювали. Також у роботі пільгова іпотека та розмитнення авто. У застосунку готують до запуску отримання дозволу на виїзд дитини за кордон. Завдяки цій послузі можна не звертатися до нотаріуса. Один із батьків за згодою іншого зможе просто й безоплатно оформити його в Дії. До того ж працюємо над антикорупційною послугою — реєстрацією та переєстрацією авто без походу до центру МВС», — розповів міністр.
Федоров додав, що в роботі проєкт щодо цифрових судів, але ця галузь потребує часу, оскільки досить важка для трансформації. А ще продовжується робота над цифровізацією соціальної сфери.

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«Ми хочемо зробити всі соцпослуги автоматичними, без чиновників та в онлайні. Від оформлення статусу ВПО до отримання пенсій та встановлення інвалідності. Це дуже важка системна реформа, бо вона потребує створення єдиної інформаційної бази. З погляду державного менеджменту це дуже важливий проєкт: крім якісного сервісу для людей, він означає верифікацію інформації та видалення із системи „мертвих душ“. А це своєю чергою — економія грошей на неефективних виплатах, завдяки якій з’являється можливість індексувати інші», — зазначив Федоров.
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Міністр розповів про застосування технологій у кіберпросторі та на фізичному полі бою. А також зазначив, що в України є всі шанси стати цифровою країною № 1 у світі за 1–1,5 року, якщо продовжимо рухатися в теперішньому темпі.

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За матеріалами:
НВ
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