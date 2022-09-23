Автозаповнення договору за допомогою Дії: нова функція Finance.ua Страхування — Finance.ua
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Автозаповнення договору за допомогою Дії: нова функція Finance.ua Страхування

Страхування
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Автозаповнення договору за допомогою Дії: нова функція Finance.ua Страхування
Автозаповнення договору за допомогою Дії: нова функція Finance.ua Страхування
Достатньо мати відповідні цифрові документи (ID-картку або закордонний паспорт) у застосунку Дія і під час оформлення договору страхування обрати варіант Автозаповнення через Дію. Далі застосунок попросить вас підписати запит надання копії вашого цифрового документа за допомогою Дія.Підпису. Кілька кліків — і дані для оформлення договору відправляються Finance.ua.
Функція заощаджує час українців, полегшує сам процес придбання страхових полісів та вкотре доводить, що Україна — цифрова держава!
Для того щоб автозаповнення спрацювало, клієнту потрібно мати Дія.Підпис — кваліфікований електронний підпис, який можна використовувати для підписання документів у застосунку Дія та онлайн. Якщо у вас немає Дія.Підпису —вам запропонують його створити у процесі автозаповнення договору. Для цього потрібно підтвердити особу через перевірку за фото та придумати 5-значний код.
Наразі, вже більше половини клієнтів Finance.ua Страхування обирають автозаповнення через Дію, оформлюючи договори. Функція доступна при замовленні полісів: Зелена картка та Туристичне (медичне) страхування.
Дані можна також вносити вручну.

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За матеріалами:
Finance.ua
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