Автозаповнення договору за допомогою Дії: нова функція Finance.ua Страхування — Finance.ua

Автозаповнення договору за допомогою Дії: нова функція Finance.ua Страхування Вчора 15:40 — Страхування

Автозаповнення договору за допомогою Дії: нова функція Finance.ua Страхування

Достатньо мати відповідні цифрові документи (ID-картку або закордонний паспорт) у застосунку Дія і під час оформлення договору страхування обрати варіант Автозаповнення через Дію. Далі застосунок попросить вас підписати запит надання копії вашого цифрового документа за допомогою Дія.Підпису. Кілька кліків — і дані для оформлення договору відправляються Finance.ua.

Функція заощаджує час українців, полегшує сам процес придбання страхових полісів та вкотре доводить, що Україна — цифрова держава!

Для того щоб автозаповнення спрацювало, клієнту потрібно мати Дія.Підпис — кваліфікований електронний підпис, який можна використовувати для підписання документів у застосунку Дія та онлайн. Якщо у вас немає Дія.Підпису —вам запропонують його створити у процесі автозаповнення договору. Для цього потрібно підтвердити особу через перевірку за фото та придумати 5-значний код.

Наразі, вже більше половини клієнтів Finance.ua Страхування обирають автозаповнення через Дію, оформлюючи договори. Функція доступна при замовленні полісів: Зелена картка та Туристичне (медичне) страхування.

Дані можна також вносити вручну.

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