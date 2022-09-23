В НБУ повідомили, чи планують змінювати фіксований обмінний курс — Finance.ua

В НБУ повідомили, чи планують змінювати фіксований обмінний курс Вчора 10:05 — Валюта

В НБУ повідомили, чи планують змінювати фіксований обмінний курс

Національний банк не планує міняти фіксований обмінний курс. Найближчим часом він залишатиметься на рівні 36,6 гривень за долар.

Про це йдеться у відповіді Національного банку на запит РБК-Україна.

«Наразі немає жодних підстав для перегляду офіційного курсу. Національний банк має достатньо можливостей, щоб забезпечувати фіксацію офіційного курсу на поточному рівні», — сказано в повідомленні.

В Нацбанку зазначили, що завдяки коригуванню офіційного курсу в липні, калібруванню валютних обмежень та відкриттю «зернового коридору» зараз ситуація на міжбанківському валютному ринку є значно стійкішою, ніж у червні-липні.

Ці заходи разом із надходженням міжнародної допомоги (загалом із початку війни більше 19 млрд доларів) дають змогу утримувати обсяг міжнародних резервів на відносно достатньому рівні для забезпечення курсової стабільності.

Довідка Finance.ua:

раніше заступник голови Ради НБУ Василь Фурман заявляв, що ситуація на валютному ринку стабілізувалася, і найближчим часом курс долара до гривні не змінюватиметься;

за результатами дослідження Райффайзен Банку та Gradus Research, більшість компаній в Україні розраховують наступного року на позитивний фінансовий результат. При плануванні бюджетів на 2023 рік керівники компаній закладають вартість валюти в середньому на рівні 43 грн/$;

з початку війни чистий продаж валюти Національним банком вже наближається до 15 млрд доларів, а разом із продажем на ринку валюти Міністерством фінансів — до 18 млрд дол. США.

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