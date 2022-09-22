Яку вартість долара закладають на 2023 рік керівники компаній (дослідження) — Finance.ua

Яку вартість долара закладають на 2023 рік керівники компаній (дослідження) Вчора 10:01 — Валюта

Яку вартість долара закладають на 2023 рік керівники компаній (дослідження)





Так, 58% респондентів очікують зростання доходів у гривні, і 43% — у натуральному виразі.



При цьому 31% розраховує на зростання доходів у гривні до 10%. Падіння доходів у гривні прогнозують 31% директорів, у натуральному виразі — 36%. За результатами дослідження Райффайзен Банку та Gradus Research, більшість компаній в Україні розраховують наступного року на позитивний фінансовий результат.Так, 58% респондентів очікують зростання доходів у гривні, і 43% — у натуральному виразі.При цьому 31% розраховує на зростання доходів у гривні до 10%. Падіння доходів у гривні прогнозують 31% директорів, у натуральному виразі — 36%.

Водночас 28% директорів розраховують у 2023 році втримати бізнес-показники на нинішньому рівні, а 25% очікують погіршення стану справ у їхнього бізнесу. Минулого року таких було лише 2%.

При плануванні бюджетів на 2023 рік керівники компаній закладають вартість валюти в середньому на рівні 43 грн/$.

За словами СЕО Райффайзен Банк у Україна Олександра Писарука, очікування були гіршими, ніж вони є нині. Однак, безперебійний сервіс та платежі: кредити, всі види банківського обслуговування будуть надаватись бізнесу й надалі.

«Жодного банкопаду в Україні не буде за багатьох причин. По перше, завдяки роботі, яку провів Національний банк за останні 5 років щодо впровадження сучасних стандартів нагляду. Власне, це одна з головних причин чому банківський сектор так успішно „пройшов“ ковід та діє під час війни. Він (банківський сектор. — Ред.) достатньо капіталізований і ліквідний на сьогодні», — каже Писарук.

З його слів, в світі глобальна проблема — це інфляція. Вона є в США, Європі та в усьому світі. Всі центральні банки світу піднімають облікові ставки, і це, в поєднанні дуже сильним американським доларом, впливає й на Україну.

«Те, що ми маємо нині в Україні — це результат впливу трьох речей: ковід, вплив на ланцюги постачань, глобальна інфляція та війна. В кризу немає гарних рішень, вони є погані і дуже погані з точки зору бізнесу, (тому що вони болючі), але в цілому Національний банк впорався дуже добре», — зазначає СЕО Райффайзен Банку в Україні.

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