Для стримування курсу Нацбанк з початку війни продав майже $15 мільярдів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Для стримування курсу Нацбанк з початку війни продав майже $15 мільярдів

Валюта
507
Для стримування курсу Нацбанк з початку війни продав майже $15 мільярдів
Для стримування курсу Нацбанк з початку війни продав майже $15 мільярдів
З початку війни чистий продаж валюти Національним банком вже наближається до 15 млрд доларів, а разом із продажем на ринку валюти Міністерством фінансів — до 18 млрд дол. США.
Про це розповів заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук під час конференції інвестиційного банку J.P. Morgan «Emerging Markets Credit Conference».
«Для утримання курсової стабільності НБУ змушений проводити масивні інтервенції з продажу валюти на ринку. Загалом з початку війни чистий продаж валюти Нацбанком вже наближається до 15 млрд дол., а разом із продажем на ринку валюти Мінфіном — до 18 млрд дол.», — зазначив він.
Читайте також
Представник Нацбанку уточнив, що для мінімізації витрачання резервів НБУ постійно адаптує свої валютні обмеження, зокрема підвищив на початку червня облікову ставку з 10% до 25% і наприкінці липня скоригував обмінний курс на 25%.
«Ці заходи разом із надходженням міжнародної допомоги (загалом із початку війни вже більше 19 млрд дол.) дають змогу утримувати обсяг міжнародних резервів на відносно достатньому рівні (25,4 млрд дол. на кінець серпня)», — додав Ніколайчук.

Актуальна інформація про курси валют в Україні

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.