Що буде з курсом долара та валютною політикою НБУ: прогноз на найближчий час — Finance.ua
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Що буде з курсом долара та валютною політикою НБУ: прогноз на найближчий час

Валюта
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Що буде з курсом долара та валютною політикою НБУ: прогноз на найближчий час
Що буде з курсом долара та валютною політикою НБУ: прогноз на найближчий час
Ситуація на валютному ринку стабілізувалася, і найближчим часом курс долара до гривні не змінюватиметься. Національний банк України також не змінюватиме свою політику.
Про це заявив заступник голови Ради НБУ Василь Фурман під час брифінгу.
Фурман нагадав, що НБУ ніколи не дає прогнозів щодо курсу долара. Водночас він послався «думку поважних експертів», яку він поділяє і сам, про те, що «найближчим часом курс буде без змін».
«І та валютно-курсова політика, яку проводив з перших дні війни НБУ, на мою думку, як експерта, буде залишатися саме такою. Тобто на сьогодні ми маємо фіксований курс 36,6. Ну а далі є курс, який ми бачимо в обмінниках, він незначно відхиляється в допустимих межах від фіксованого курсу», — сказав він.
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За його словами, позитивно на курс гривні впливає стабілізація резервів НБУ та їх збільшення.
«У серпні резерви НБУ склали 25,4 млрд доларів і збільшилися на близько 15%», — сказав він, зазначивши, що резерви зросли завдяки тому, що Україна отримала за місяць 4,8 млрд доларів допомоги.
«Зовнішня допомога дуже позитивно впливає на курс української гривні», — сказав заступник голови Ради НБУ.
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Крім того, на курс гривні також позитивно вплинуло зменшення дефіцити зовнішньої торгівлі, збільшення експорту, в т.ч. і зерна повідомив він.
Фурман також зазначив, що НБУ зменшив «друк» гривні для фінансування дефіциту бюджету до 30 млрд гривень на місяць, що також позитивно вплинуло на ситуацію на валютному ринку.
Він також повідомив, згідно з заявами Мінфіну, у проекті бюджету-2023 року не передбачена грошова емісія НБУ.

Довідка Finance.ua:

  • раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що курс долара може перетнути позначку в 50 гривень у разі, якщо Україна продовжить втрачати свої території, порти та іншу інфраструктуру;
  • згідно з прогнозом ICU, курс долара за підсумками цього року сягне 40 грн/$1, а за підсумками наступного — 45 грн/$1, водночас міжнародні резерви знизяться з $23 млрд цього року до $19 млрд наступного.

Актуальна інформація про курси валют в Україні

За матеріалами:
РБК-Україна
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