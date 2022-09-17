За якого сценарію долар може перевищити 50 гривень: прогноз від міністра фінансів — Finance.ua
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За якого сценарію долар може перевищити 50 гривень: прогноз від міністра фінансів

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За якого сценарію долар може перевищити 50 гривень: прогноз від міністра фінансів
За якого сценарію долар може перевищити 50 гривень: прогноз від міністра фінансів
Курс долара може перетнути позначку в 50 гривень у разі, якщо Україна продовжить втрачати свої території, порти та іншу інфраструктуру.
Про це в інтерв’ю «Суспільному» заявив міністр фінансів Сергій Марченко.
«Якщо ми відвойовуємо території, то в нас, навпаки, сценарії позитивні. Негативні — це коли в нас заблоковано порти, ми нічого не можемо експортувати, втрачаємо інфраструктуру тощо», — розповів Марченко.
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За його словами, якщо Україна буде поступово йти до перемоги у війні з росією, то ризиків суттєвої девальвації гривні не очікується.
«Це при тому, що ми маємо забезпечити зовнішні джерела фінансування бюджету. Я хочу, аби ви зрозуміли, що дефіцит у такому обсязі складно профінансувати. Це колосальна праця людей, які до цього залучені», — підсумував Марченко.
Нагадаємо, розроблений Кабміном проект держбюджету-2023 грунтується на макропрогнозі, який передбачає, що середній курс долара наступного року становитиме 42,2 грн.

Актуальна інформація про курси валют в Україні

За матеріалами:
УБР
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