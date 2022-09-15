Яким буде курс долара наступного року — прогноз уряду — Finance.ua

Яким буде курс долара наступного року — прогноз уряду Вчора 09:00 — Валюта

Яким буде курс долара наступного року — прогноз уряду

Кабінет Міністрів очікує, що середньозважений курс долара у 2023 році буде в діапазоні 42 грн, однак курс буде коливатися і наприкінці року може становити 49 гривень за долар.

Про це прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив під час пресконференції в Києві.

«Станом на сьогодні середній курс долара по року складає 32,3 грн, до кінця року ми його очікуємо на рівні 37 грн. Звичайно, з умовами емісії та інфляції, яка є в Європі та усьому світі, ми очікуємо, що середньозважений курс наступного року буде в діапазоні 42 грн. Він буде коливатись. Яким він буде станом на кінець наступного року, передбачити неможливо, але для розрахунків обиралося лінійне зростання цього курсу, і це буде близько 49 грн», — зауважив Шмигаль.

Він підтвердив, що формально у документах зазначено курс на кінець 2023 року 50 грн/$1.

«Але ще раз скажу, що це розрахунковий курс долара, який ми вираховували за тих умов, у яких живемо нині», — пояснив Шмигаль.

Глава уряду також зазначив, що Мінфін із НБУ погодили щомісячну стелю прямого фінансування Нацбанком дефіциту бюджету через військові облігації в 30 млрд грн і в найближчі півроку його дотримуватимуться.

Нагадаємо, 13 вересня, Кабінет Міністрів схвалив проєкт бюджету України на 2023 рік. Понад 1,1 трлн грн або майже 50% всіх видатків, згідно із затвердженим проектом держбюджету, буде спрямовано для сектору безпеки й оборони. Власні доходи бюджету становитимуть 1,28 трлн грн, видатки — 2,57 трлн грн. Дефіцит закладено у понад 3 млрд дол. щомісячно, або 20% ВВП. Крім того, мінімальна заробітна плата з 1 січня 2023 року становитиме 6700 грн на місяць, прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць — 2589 гривень.

Довідка Finance.ua:

радник президента України з питань економіки Олег Устенко раніше повідомляв, що у надскладних умовах, в яких опинилася економіка України, вартість національної валюти перебуває на доволі пристойному рівні. На коливання курсу гривня/долар впливають різні фактори і саме від них буде залежати, який курс закладе Мінфін на 2023 рік;

в Нацбанку також заявляли, що разова корекція офіційного курсу гривні у липні та додаткові заходи Нацбанку для зниження девальваційного тиску сприяли зменшенню дисбалансів на валютному ринку та разом зі зростанням міжнародної фіндопомоги дозволили збільшити міжнародні резерви.

Укрінформ За матеріалами:

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