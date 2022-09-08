В НБУ дали прогнози щодо фіксації курсу гривні — Finance.ua

В НБУ дали прогнози щодо фіксації курсу гривні Вчора 16:00 — Валюта

Разова корекція офіційного курсу гривні у липні та додаткові заходи Нацбанку для зниження девальваційного тиску сприяли зменшенню дисбалансів на валютному ринку та разом зі зростанням міжнародної фіндопомоги дозволили збільшити міжнародні резерви, заявляє Нацбанк.

«Обсягу міжнародних резервів достатньо для фіксації обмінного курсу на поточному рівні, враховуючи перспективи отримання офіційного фінансування від партнерів, поступове налагодження логістики та відповідне зростання експортного виторгу», — йдеться у пресрелізі НБУ в четвер.

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Регулятор наголосив, що забезпечення курсової стабільності залишається важливою умовою для стабілізації очікувань та збереження керованості інфляційними процесами, про що свідчить зниження обсягу інтервенцій із продажу валюти в останні місяці.

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Як повідомлялося, міжнародні резерви України станом на 1 вересня 2022 року, за попередніми даними, становили $25,436 млрд (в еквіваленті), збільшившись у серпні на 13,6%.

Нацбанк з 21 липня девальвував офіційний курс гривні до долара на 25% — до 36,5686 грн/$1.

Також в НБУ повідомили, що Національний банк має можливості для збереження фіксованого офіційного курсу гривні до долара на рівні 36,6 гривень. Ситуація значно покращилася.

Про це повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

«Наразі ми точно не бачимо підстав для перегляду офіційного курсу», — сказав він.

За його словами, обсяг міжнародних резервів є достатнім для фіксації курсу на поточному рівні, ураховуючи перспективи отримання офіційного фінансування від партнерів, поступове налагодження логістики та відповідне зростання експортної виручки.

Заступник голови НБУ повідомив, що до кінця року очікується надходження анонсованого раніше офіційного фінансування на загальну суму близько 12 млрд доларів, у тому числі 8 млрд євро в межах програми макрофінансової допомоги від ЄС.

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