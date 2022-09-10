Чому долар зростає: прогнози для України — Finance.ua

Чому долар зростає: прогнози для України Вчора 16:16 — Валюта

Вже півтора місяця українська гривня тримається на рівні близько 40 за долар та євро. Але навіть при такій відносні стабільності присутній девальваційний тренд.

В той час як офіційний курс долара від НБУ зафіксований на рівні 36,57 гривні, готівковий курс в обмінниках та на чорному ринку суттєво відрізняється.

Чому дорожчає долар

Очевидна причина подорожчання готівкового долара — війна росії проти України, яка зупинила велику частину бізнесу та обірвала низку експортних шляхів.

Що впливає на курс

«Друк грошей». З початку повномасштабної війни Нацбанк здійснив додаткову емісію гривні на суму 285 мільярдів гривень (станом на 1 вересня).

Міжнародна фінансова допомога. Україна потребує 5 — 7 мільярдів доларів щомісячно. На жаль, такої допомоги ми не отримуємо.

Традиційна активізація ділового сезону з початком осені не настала, тож валюта під імпорт не міняється так активно.

Загальний ріст цін. Інфляція продовжує зростати.

Воєнні ризики, а саме удари ворога по енергетичній інфраструктурі в опалювальний період.

На жаль, ми не можемо бути впевнені в тому, що міжнародна фінансова допомога надходитиме вчасно і в необхідних об’ємах. І це важливий фактор, який впливатиме на макроекономічну стабільність України і курс гривні зокрема Андрій Шевчишин, керівник відділу аналітики Libertex Group

Прогнози для курсу долара

Базовий сценарій

Скоріш за все гривня продовжить девальвацію, і вже під кінець року українці побачать в обмінниках 50 гривень за долар і більше. Великою мірою це залежатиме від масштабів емісії та об’ємів зовнішньої допомоги.

Цей сценарій можливий за умов:

НБУ продовжить дофінансовувати бюджет друком гривні;

ставки держоблігацій залишаться низькими (значно нижчими за облікову ставку)

вільна гривня не буде виводитися з ринку;

зовнішня підтримка буде низькою;

ситуація на фронті кардинально не міняється.

Позитивний сценарій

Якщо ситуація на війні покращиться на користь України, то це стимулюватиме економічне відновлення України та приплив інвестицій. За такого оптимістичного сценарію, готівкова гривня може залишитися в діапазоні 40 — 45 гривень за долар, вважає Шевчишин.

Водночас керівник департаменту аналітики Concorde Capital Олександр Паращій вважає, що за відсутності негативних новин гривня може навіть злегка зміцнитися та бути в коридорі 38 — 40 гривень за долар до кінця 2022 року.

Телеканал 24 За матеріалами:

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