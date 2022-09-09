Що буде впливати на курс долара в Україні: радник Зеленського назвав фактори — Finance.ua

Що буде впливати на курс долара в Україні: радник Зеленського назвав фактори Вчора 08:02 — Валюта

Що буде впливати на курс долара в Україні: радник Зеленського назвав фактори

У надскладних умовах, в яких опинилася економіка України, вартість національної валюти у нас перебуває на доволі пристойному рівні. На коливання курсу гривня/долар впливають різні фактори і саме від них буде залежати, який курс закладе Мінфін на 2023 рік.

Про це розповів радник президента України з питань економіки Олег Устенко в інтерв’ю Обозревателю.

За його словами, стабільність курсу залежить завжди від того, скільки в країні золотовалютних резервів і скільки вони можуть перекривати імпорту.

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«У нас є близько 29 мільярдів доларів золотовалютних резервів, навіть трохи більше. Це означає, що вони можуть перекривати більше ніж три місяці нашого імпорту, що вважається нормою стабільності. Це позитивний фактор. Також не будуть виплачуватися зовнішні борги, бо відбулась реструктуризація нашого державного боргу по європейських облігаціях. Відтоку валюти за цією статтею не буде. Серед інших факторів, які теж будуть впливати позитивно на курс, це те, що наші експортери вже більш-менш зрозуміли, як працювати в цих складних умовах воєнного стану», — зазначив Устенко.

Він додав, що населення в нинішніх умовах не буде чинником, який може дисбалансувати курс.

«Що буде впливати з мінусом — на критичний імпорт нам треба витрачати валюту. На курс буде впливати і рівень інфляції», — розповів Олег Устенко.

Він також відзначив, що на курс долара впливатиме ще й той фактор, що євро дешевшає по відношенню до долара.

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