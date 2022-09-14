Тиск на гривню зменшиться, – експерт заявив про стабілізацію економіки — Finance.ua

Тиск на гривню зменшиться, – експерт заявив про стабілізацію економіки Сьогодні 02:22 — Фондовий ринок

Девальвація гривні певним чином допомогла дещо покращити економічну ситуацію в Україні. Якщо на початку війни дефіцит бюджету становив щомісяця близько 5 мільярдів доларів, то нині — близько 4 мільярдів.

При цьому щомісячна допопомога від партнерів становить приблизно саме 4 мільярди доларів, а в серпні ми отримали навіть 6. Про це в ефірі 24 каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Економічна ситуація дещо покращується

За підсумками серпня завдяки допомозі партнерів навіть значно зросли золото-валютні резерви Національного банку України. Це сприяє економічній впевненості й стабілізації національної валюти.

Зараз ми маємо за планом вже підтверджену фінансову допомогу до кінця року, яка передбачає всередньому 4,3 мільярда доларів. Тож до кінця року дефіцит бюджету, який потребує зовнішнього фінансування, повністю перекритий. Сергій Фурса

Ба більше, ще одним позитивним сигналом є постійне збільшення міжнародної підтримки. Адже в перші місяці війни вона була доволі кволою, тож Нацбанку доводилося щомісяця друкувати мільярди гривень.

Що зміниться для звичайних українців

Як пояснює фахівець, загалом така стабілізація економічної ситуації сприяє утриманню курсу гривні. Її посилення під час війни неможливе, але тиск на гривню зменшиться.

Що це означає? Що меншим буде саме падіння гривні. Так само меншим буде зростання цін. Адже ціни нині зростають в Україні з двох причин, перша з яких — рекордна світова інфляція. Сергій Фурса

Друга причина — це девальвація гривні. На світову інфляцію Україна вплинути не зможе, але зниження девальвації вплине на зниження темпів зростання цін.

Довідка Finance.ua:

вже півтора місяця українська гривня тримається на рівні близько 40 за долар та євро. Але навіть при такій відносні стабільності присутній девальваційний тренд;

при цьому директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський запевняє, що долар по 50 гривень є лише прогнозом для гіршого сценарію, на який не варто орієнтуватися.



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