Долар по 50 гривень є лише прогнозом для гіршого сценарію — експерт — Finance.ua

Долар по 50 гривень є лише прогнозом для гіршого сценарію — експерт Вчора 08:57 — Валюта

Долар по 50 гривень є лише прогнозом для гіршого сценарію, на який не варто орієнтуватися.

Про це заявив директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.

За його словами, курсові прогнози потрібні, щоб розуміти, якими можуть бути надходження до держбюджету від ПДВ на імпортні товари. І якщо дивитися на минулі роки, то закладений у прогнозах курс у більшості випадків був завищеним.

«Це не означає, що уряд, Міністерство економіки та НБУ сідають, витягають приховану табличку і кажуть: „за нашим таємним планом буде 50“. Ні. Це просто оцінка для гіршого сценарію, за яким війна затягується на більшу частину наступного року», — сказав Вишлінський.

Він зазначив, що також курс інколи виступає як елемент політичного торгу з парламентом, коли там хочуть збільшити видатки бюджету. Для того, щоб це зробити, треба збільшити доходи.

«Найпростіший спосіб у такому випадку — поставити вищий обмінний курс і згодом — більші надходження ПДВ на імпорт. Таке часто відбувалося в попередні роки», — додав директор ЦЕС.

У ЗМІ поширилася інформація про те, що в макроекономічному прогнозі Міністерства економіки на 2023 рік закладено курс долара по 50 грн/дол.

За вказаним прогнозом, на початку наступного року курс долара становитиме 42 гривні, а в кінці — гривня девальвує до 50. Також у макропрогнозі закладена інфляція в 30,6% (станом на червень вона становила 22,2%).

УНІАН За матеріалами:

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