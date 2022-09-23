Які є типи робочих договорів в Чехії, та як платити податки — Finance.ua

Які є типи робочих договорів в Чехії, та як платити податки Вчора 16:03 — Особисті фінанси

Правила та норми оформлення працівниківв Чехії

В Чехії діють свої правила та норми оформлення працівників та оподаткування, пише radioukrajina.cz

Найпоширенішими типами договорів у Чехії є:

Робочий договір (Pracovní smlouva).

Договір о проведені праці (DPP — Dohoda o provedení práce).

Договір о робочій діяльності (DPČ — Dohoda o pracovní činnosti).

Робочий договір — самий класичний тип договору. У ньому вказується кількість робочих годин (повний робочий день — 40 годин на тиждень чи неповний робочий день — за домовленістю, також прописується певна кількість годин на тиждень), ПІБ працівника, дані про роботодавця, місце виконання праці і тд. Що важливо, за цим договором у вас є право на оплачувану відпустку, лікарняний.

Також, у договорі має бути вказано випробувальний термін, під час якого роботодавець має право вас звільнити без сплати відшкодування, але робітник також може закінчити договір без вказання причини.

Читайте також Чехія припиняє безкоштовне медичне страхування українських біженців

Ті, хто працевлаштований за цим договором та у кого є діти, мають право на відпустку з приводу хвороби дитини чи екстреною ситуацією (закритий садок чи школа, карантинні обмеження). Також, надається допомога на випадок вагітності чи пологів, догляду за дитиною віком до 9 місяців.

Договір о проведені праці — найбільш розповсюджений серед студентів. Головна особливість договору — ви можете працювати в одного працедавця за цим договором лише 300 годин на рік. Проте, якщо ви працюєте у декількох місцях, ви можете мати одночасно декілька договорів і при цьому працювати менше 300 годин у рік на одного роботодавця.

За цим договором, якщо ви отримуєте більше 10 000 крон у місяць, роботодавець починає платити за вас податки. Якщо ви заробили менше, податки ви не сплачуєте.

Читайте також Чехія не видаватиме візи громадянам рф і білорусі до березня 2023 року

Договір о робочій діяльності — особливістю цього договору є те, що ви можете працювати на одного роботодавця необмежену кількість годин на рік. Проте, ви можете працювати лише половину від повного робочого тижня. Тобто, повний робочий тиждень складає 40 годин, за цим договором ви можете працювати максимально 20 годин. Роботодавець починає платити за вас податки, якщо ви заробили більше 3 000 крон у місяць.

Що об’єднує ці договори, так те, що кожний працедавець має сплачувати податки та внески до медичної та соціальної страхової за кожного працівника, незважаючи на тип договору. За кожним з цих договорів ви маєте право на подання податкової декларації із метою отримання переплачених податків. Зазвичай, податкову декларацію можна подати на початку року (лютий — березень), але точно до першого квітня. Декларація у Чехії подається лише раз на рік.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.