Чехія не видаватиме візи громадянам рф і білорусі до березня 2023 року — Finance.ua
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Чехія не видаватиме візи громадянам рф і білорусі до березня 2023 року

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Чехія не видаватиме візи громадянам рф і білорусі до березня 2023 року
Чехія не видаватиме візи громадянам рф і білорусі до березня 2023 року
Уряд Чехії в середу схвалив пропозицію міністерства юстиції, згідно з якою громадяни росії та білорусі не зможуть отримати візи та посвідки на проживання в країні до березня 2023 року.
Про це повідомляє ČTK.
Рішення уряду вносить зміни до так званого закону lex Ukraine, ухваленого парламентом у травні. Він забороняє приймання заявок на отримання віз і посвідок на проживання від росіян і білорусів.
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«Цей крок має на меті захист зовнішньополітичних інтересів Чеської Республіки у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні, викликаним вторгненням росії, яке підтримується білоруссю», — зазначили в чеському Мін’юсті.
Водночас заборона не поширюватиметься на росіян і білорусів, які вже мають посвідку на проживання — вони зможуть клопотати про продовження її дії, а також для родичів громадян Чехії або ЄС (в останньому випадку — якщо йдеться про короткострокову візу).
Нагадаємо, рішення про заборону видання віз громадянам росії та білорусі уряд Чехії ухвалив на початку березня, після російського вторгнення в Україну.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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