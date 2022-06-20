Які країни перестали видавати візи росіянам (інфографіка) — Finance.ua

Які країни перестали видавати візи росіянам (інфографіка)

Вчора 18:10

Громадяни країни-окупанта позбудуться можливості поїздок по багатьох напрямках в ЄС.

Через війну, розв’язану росією в Україні, багато країн зупиняють видачу віз росіянам і вводять інші обмеження. Одні зупиняють видачу туристичних віз, а інші перестали видавати громадянам росії так звані «золоті паспорти» — громадянство у обмін на інвестиції.

Тепер з росії стало складно виїхати і пересічним мандрівникам, і у відрядження. В ЄС росіянам проблематично купити нерухомість і вести бізнес. Обмежили навіть поїздки дипломатів: раніше їм видавали візи за спрощеною процедурою. Тепер їм потрібно проходити всі ці етапи набагато довше.

Які країни обмежили видачу віз росіянам, ускладнивши їм правила в’їзду.

Болгарія

Сьогодні лише деякі категорії громадян рф можуть подати заявку на короткострокову візу (типу С) для в’їзду в Болгарію. Це діти до 12 років, власники службових паспортів, студенти, школярі та особи, які супроводжують подорожуючих з метою навчання, учасники програм обміну досвідом, наукові дослідники.

А ось заявки на отримання короткострокової візи типу C для інших категорій громадян росії приймати перестали. Візи їм не видаватимуть до подальшого повідомлення.

Чеська Республіка

Видавати нові візи громадянам росії в Чехії тимчасово припинили 16 травня 2022 року. Але громадяни білорусі та росії, у яких вже є дійсні в’їзні візи в Чехію з метою отримання посвідки на проживання в країні, документ отримати все ж зможуть.

Данія

Візовий центр Данії в Росії теж тимчасово призупинив збір даних і видачу в’їзних віз, писало РБК-Україна. Поки не ясно, чи отримають візу ті, хто подав заявку ще до такого рішення.

Заяви для видачі дозволу на роботу все ще можна подати, але обробка таких документів проходить довго.

Естонія

9 квітня цього року в країні перестали видавати росіянам шенген-візи для ділових поїздок і туризму. Все ще приймають заявки на гуманітарні візи та документи членів сімей громадян Естонії, але як виняток.

Естонія також перестала видавати довгострокові візи (типу Д) і посвідок на проживання тим, у кого є громадянство росії та білорусі. Перестали розглядати і заявки по посвідках на проживання. Тепер ті, хто захоче працювати в Естонії, але не встиг подати заяву, не зможе це зробити.

Польща

Видача стандартних національних віз (робочої та в’їзної) для громадян росії зупинена.

Крім того, тепер в Польщі не можна буде отримати і звичайні шенгенські візи. Як заявила влада країни, заявки на отримання віз іншими категоріями громадян рф тепер підлягають суворій перевірці.

Латвія

Видача дозволів на тимчасове проживання громадянам росії і білорусі припинена як мінімум до 30 червня 2023 року. Виняток зробили тільки для деяких категорій. Наприклад, все ще можна подати документи для виїзду в Латвію з метою возз’єднання сім’ї, отримання міжнародного захисту, роботи, навчання або стажування.

Нідерланди

Консульство Нідерландів у Москві припинило видачу короткострокових віз росіянам.

Румунія

Консульство Румунії в росії не видає короткострокові візи, які росіяни зазвичай отримували для подорожей і ділових поїздок.

Іспанія

15 березня країна зупинила прийом заявок на отримання віз та дозволів для інвесторів, підприємців та представників бізнес-проектів.

Росіянам перестають видавати «золоті паспорти»

У багатьох країнах також зупинили видачу росіянам «інвесторських» віз. Таке рішення вже прийняли в Чехії, Греції, Ірландії, Латвії, Мальті, Португалії та Іспанії. Ще у лютому Велика Британія закрила опцію інвестора рівня 1 для всіх заявників з рф.

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