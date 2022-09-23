Як змінились доходи українців у серпні — опитування (інфографіка) — Finance.ua

Як змінились доходи українців у серпні — опитування (інфографіка) Вчора 11:00 — Особисті фінанси

70% українців у серпні (при 66% у травні) заявляли про зниження доходів із початку повномасштабної війни з росією.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології на замовлення NDI Ukraine.

У свою чергу, з 59% до 64% зросла з травня кількість респондентів, які повідомили про погіршення психічного здоров’я, з 41% до 48% — погіршення фізичного здоров’я, з 38% до 42% — розлуку з сім’єю, з 31% до 33% — втрату роботи.

Втрати. Різко зросла за три місяці кількість тих, хто зіткнувся із втратою друзів чи членів сім’ї — з 20% до 28%. Частка тих, хто зіткнувся із втратою житла, зросла з 6% до 9%, втратою іншого майна — з 8% до 10%.

При цьому найбільше українці стикаються з нестачею навіть не грошей, а сну: постійно його не вистачає 9% опитаних чи членів їхніх сімей, багаторазово з цим стикалися 24%, а іноді 38%. Для варіанта відповіді «гроші» ці показники становлять 8%, 13% і 39% відповідно.

Свій нинішній дохід вважають комфортним для життя лише близько 5% (4% чоловіків та 7% жінок). Вважають, що на нього можна прожити, 21% чоловіків та 31% жінок, відзначають певні матеріальні труднощі 40% чоловіків та 35% жінок, серйозні труднощі — 34% чоловіків та 26% жінок.

При цьому 81% заявляє, що після початку повномасштабної війни жертвували гроші Збройним силам України, 63% — одяг чи інші речі для ТПО, 60% — гроші на гуманітарні потреби, 54% — дали притулок або допомогли ТПО, 37% — займалися волонтерством.

21% стверджують, що приєдналися до ЗСУ, тероборони чи Нацгвардії. Крім того, опитування показало, що 84% жителів країни стали більше спілкуватися українською, а 55% — більше носити національну символіку та кольори державного прапора.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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