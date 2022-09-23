ТОП найбільш затребуваних робітничих професій: список і зарплати — Finance.ua

ТОП найбільш затребуваних робітничих професій: список і зарплати Вчора 08:02 — Особисті фінанси

ТОП найбільш затребуваних робітничих професій: список і зарплати

Ринок праці змінився, він фактично відзеркалив стан, який відбувається в країні. У період з березня-квітня кількість вакансій активно та стрімко зменшилася, сягнувши свого дна у квітні (просівши на 88-90%), що було більше, ніж на початку COVID-19 у 2020 році. Водночас відштовхнувшись від цього дна у квітні, впродовж останніх 5 місяців кількість вакансій зростає. І у вересні 54% вакансій (у порівнянні з лютим 2022 року) відновлені.

Про це свідчить глобальне дослідження українського професійного HR-хабу HUB. HR Today, опубліковане на порталі robota.ua.

Як зазначають експерти «OLX Робота», коливання кількості робітничих вакансій в межах 60% від загального ринку зберігається, як і в довоєнні часи. Перекосу між офісними вакансіями і робітничими немає, вони відновлюються плюс-мінус однаково.

Динаміка відгуків на вакансії

Кількість відгуків збільшилася, хоча в березні було сильне просідання, адже питання працевлаштування відійшло на другий план. Наприкінці лютого та в березні люди турбувалися в першу чергу про свою безпеку. Це призвело до піку пошукацького деманду в період травня-липня 2022 року. Пошукачі були значно активніші в пошуку роботи, відгукувалися на більшу кількість вакансій. Після липня ця ситуація почала стабілізуватися, високий попит почав згасати і наразі він не опустився до минулого року, але випередження минулорічних показників (попиту серед майбутніх працівників) згладилося до +40%.

Регіональна статистика

Дослідження зафіксувало, що кількість оголошень в тимчасово окупованих територіях значно знизилася. Водночас кількість оголошень, які сконцентровані в Західній Україні, суттєво зросла, особливо на Закарпатті. Адже деякі бізнеси перенесли свою діяльність на захід України.

Кількість пошукачів зараз рівномірно розподілена в регіонах, окрім півдня і сходу. Відновилася кількість пошукачів у Києві, Київській області та Чернігівській. Хоча до середини липня в цих регіонах була негативна динаміка — бракувало робочої сили у порівнянні з минулим роком. До вересня люди ще мігрували за кордон чи на захід України, потім вони повернулися до місця своєї дислокації, і ці два фактори призвели до тих показників, які зараз бачать аналітики.

Через зменшення економічної активності на півночі, тут значно зросла конкуренція після повернення людей з-за кордону та з інших областей. Водночас в Західній Україні ситуація протилежна — збільшилася кількість вакансій, попит, але в середньому зростання кількості вакансій випереджає кількість пошукачів, яка є в регіоні.

Найбільш затребувані робітничі професії:

водій (6 194 вакансії);

продавець (4 454 вакансії);

різнороб (2 179 вакансій);

швачка (1 684 вакансії);

кухар (1 531 вакансія).

Скільки платять робітникам

В середньому топові вакансії просіли в зарплаті на 5-10%. Найбільш суттєві зміни спостерігаються для спеціалістів-будівельників (зарплата знизилася на 40%) та операторів кол-центрів (почали заробляти на 84% більше), що пов’язано зі зміною попиту.

Топ високооплачуваних вакансій січня 2022 року

муляр — 37 500 грн;

фасадник — 32 500 грн;

далекобійник — 30 000 грн;

штукатур — 30 000 грн;

автомаляр — 27 500 грн.

Топ високооплачуваних вакансій червня 2022 року

далекобійник — 32 500 грн;

рихтувальник — 27 500 грн;

автомаляр — 25 000 грн;

оператор кол-центру — 24 890 грн;

автоелектрик — 22 500 грн.

Експерти також спостерігають, що з топ-5 високооплачуваних професій з довоєнного списку залишився лише далекобійник, водночас будівельні вакансії опустилися нижче. В топ-5 замість будівельників прийшли спеціалісти, які займаються ремонтом та обслуговуванням авто. Цьому є пояснення — скасування мита на в’їзд автівок (частіше — вживаних) з-за кордону.

Отже, кількість вакансій поступово відновлюється як загалом, так і в сегменті «блакитних комірців». Північна та Центральна Україна демонструють найбільшу активність пошукачів. Відхилення зарплати для найпопулярніших вакансій лежить в межах 10%. Попит серед пошукачів поступово стабілізується до рівня 2021 року.

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