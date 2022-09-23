У Раді запропонували змінити процедуру виведення з ринку системно важливого банку — Finance.ua

У Раді запропонували змінити процедуру виведення з ринку системно важливого банку Вчора 16:15 — Казна та Політика

У Раді запропонували змінити процедуру виведення з ринку системно важливого банку

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 8069 про виведення з ринку системно важливих банків в умовах воєнного стану.

Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Депутат зазначив, що виведення установ відбуватиметься на підставах, які настали під час агресії рф проти України. У разі прийняття законопроєкту процес регулюватиметься Мінфіном, а пропозиції щодо конкретних банків надаватиме Нацбанк.

Щоб націоналізувати фінустанову, її відноситимуть до категорії неплатоспроможних, а далі продаватимуть за 1 грн. Докапіталізації з боку держави проводити не планують.

Крім того, не змінюватимуть розмір статутного капіталу банку, не проводитимуть деномінацію акцій та обмін грошових зобов’язань на акції додаткової емісії.

Железняк пояснив, що замість обміну вкладів на акції з наступним їх викупом державою запроваджують припинення зобов’язань банку перед контролерами та власниками істотної участі у ньому, а також підсанкційними особами з наступним зарахуванням коштів за цими зобов’язаннями у дохід банку.

Також держава пропонує відшкодування вартості акцій акціонерам у разі її перевищення 1 грн за висновком аудиторської компанії. Утім це буде можливо тільки після компенсації збитків державі Україна від рф.

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