У Раді запропонували змінити процедуру виведення з ринку системно важливого банку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Раді запропонували змінити процедуру виведення з ринку системно важливого банку

Казна та Політика
424
У Раді запропонували змінити процедуру виведення з ринку системно важливого банку
У Раді запропонували змінити процедуру виведення з ринку системно важливого банку
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 8069 про виведення з ринку системно важливих банків в умовах воєнного стану.
Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.
Депутат зазначив, що виведення установ відбуватиметься на підставах, які настали під час агресії рф проти України. У разі прийняття законопроєкту процес регулюватиметься Мінфіном, а пропозиції щодо конкретних банків надаватиме Нацбанк.
Читайте також
Щоб націоналізувати фінустанову, її відноситимуть до категорії неплатоспроможних, а далі продаватимуть за 1 грн. Докапіталізації з боку держави проводити не планують.
Крім того, не змінюватимуть розмір статутного капіталу банку, не проводитимуть деномінацію акцій та обмін грошових зобов’язань на акції додаткової емісії.
Місце для вашої реклами
Железняк пояснив, що замість обміну вкладів на акції з наступним їх викупом державою запроваджують припинення зобов’язань банку перед контролерами та власниками істотної участі у ньому, а також підсанкційними особами з наступним зарахуванням коштів за цими зобов’язаннями у дохід банку.
Також держава пропонує відшкодування вартості акцій акціонерам у разі її перевищення 1 грн за висновком аудиторської компанії. Утім це буде можливо тільки після компенсації збитків державі Україна від рф.

Банкопад 4.0: бути чи не бути?

За матеріалами:
Mind
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.