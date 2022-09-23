ФГВФО вперше виставив на аукціони право оренди об'єктів нерухомості «Мегабанку» — Finance.ua
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ФГВФО вперше виставив на аукціони право оренди об'єктів нерухомості «Мегабанку»

Фондовий ринок
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Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на відкриті електронні аукціони права оренди нерухомого майна АТ «Мегабанк», що перебуває в процесі ліквідації. Перші аукціони відбудуться уже 27 вересня 2022 року в системі Prozorro.Продажі. Потенційним орендарям пропонуються чотири об’єкти нерухомості — колишні відділення банку.
  1. Право оренди нерухомого майна, а саме: нежитлове приміщення, загальною площею 114 кв. м, що знаходиться за адресою: Харківська обл., місто Первомайське, мікрорайон 1/2, будинок 28, приміщення 2,3. Стартова ціна лоту (орендна плата за місяць) — 37 164, 00 грн. Більш детальний опис об’єкту і умови участі в аукціоні — за посиланням.
  2. Право оренди нерухомого майна, а саме: 8/100 частин нежитлової будівлі площею 111,4 кв. м, що знаходиться за адресою: Харківська область, м. Валки, площа Центральна, буд. 3. Стартова ціна лоту (орендна плата за місяць) — 36 427,80 грн. Деталі та умови за посиланням.
  3. Право оренди нерухомого майна, а саме: трикімнатна квартира загальною площею: 75,1 кв. м, житловою площею: 48,5 кв. м, за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вулиця Незалежності, будинок 18, квартира 12. Стартова ціна лоту (орендна плата за місяць) — 28 913,50 грн. Подробиці можна знайти тут.
  4. Право оренди нерухомого майна, а саме: частина нежитлового приміщення, загальною площею 249,40 кв.м, розташоване за адресою: м. Житомир, вулиця Перемоги, будинок 54. Стартова ціна лоту (орендна плата за місяць) — 98 762,40 грн. Умови участі в аукціоні шукайте за посиланням.
Строк оренди кожного з об’єктів однаковий та складає 12 місяців.

Що відбувається з Мегабанком

Аукціони з передачі в оренду нерухомості пройдуть відкрито і прозоро — за голландською моделлю, з покроковим зниженням стартової ціни. Орендарем може стати кожен бажаючий, скориставшись одним із офіційних торгових майданчиків, авторизованих у системі Prozorro.Продажі.
Нагадаємо, кошти, отримані від управління активами, спрямовуються на розрахунок із кредиторами банку.
За матеріалами:
Finance.ua
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