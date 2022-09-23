Спільний транзит: із 1 жовтня українські компанії зможуть відправляти товари у 35 країн — Finance.ua

Спільний транзит: із 1 жовтня українські компанії зможуть відправляти товари у 35 країн Вчора 11:15 — Казна та Політика

Спільний транзит: із 1 жовтня українські компанії зможуть відправляти товари у 35 країн

Із 1 жовтня українські компанії зможуть відправляти товари безпосередньо зі своїх складів щонайменше у 35 країн — учасниць Конвенції про процедуру спільного транзиту.

Про це повідомили у Державній митній службі.

«Конвенція про процедуру спільного транзиту, міжнародне застосування NCTS — це нова реальність для українського бізнесу, яка розпочнеться вже з 1 жовтня. Ми ініціювали цей семінар, щоб зупинитися на практичних аспектах, які цікавлять бізнес. Інтерес до семінару безпрецедентний. Ми продовжуватимемо спілкування, щоб у бізнесу не лишалося запитань без відповідей», — зазначив заступник голови Держмитслужби Владислав Суворов.

У відомстві нагадали, що при вивезенні товарів за межі митної території України на кордоні з ЄС оформлюється транзитна декларація та має завчасно подаватися Entry Summary Declaration (українська загальна декларація прибуття є аналогом такої європейської декларації). Ці декларації часто оформлюють безпосередньо в пункті пропуску на кордоні. Вартість відповідних послуг закладається у ціну перевезення товарів.

Однак тепер у компаній з’являється можливість подавати такі декларації всередині країни. За умови отримання транзитних спрощень у комбінації зі спрощеннями, передбаченими Митним кодексом, українські компанії зможуть відправляти товари безпосередньо зі своїх складів щонайменше у 35 країн — учасниць Конвенції про процедуру спільного транзиту.

Таким чином, підприємства будуть економити кошти та час на кордоні.

Оскільки отримання спрощень є безкоштовним, єдине, що потрібно компанії для їх отримання, — це бажання та час, аби розібратися з нормативною базою та заповнити відповідну заяву і анкету самооцінки.

Як повідомлялось, Програма ЄС з підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM) надала українській митниці понад 200 сучасних баркод-рідерів для зчитування даних з митних декларацій. Вже зараз сканери прямують до пунктів пропуску, де будуть інтегровані в ІТ-систему митниці.

Відповідно до Конвенції про процедуру спільного транзиту, до якої наразі приєднується Україна, митні декларації мають містити штрих-код, за допомогою якого можливо швидко знайти декларацію в системі. Фактично, митникам необхідно лише просканувати рідером бар-код на декларації, що значно прискорює проходження всіх процедур.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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