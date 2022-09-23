Зеленський назвав ключові галузі для інвестицій в Україну — Finance.ua

Зеленський назвав ключові галузі для інвестицій в Україну Вчора 14:01 — Казна та Політика

Зеленський назвав ключові галузі для інвестицій в Україну

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 23 вересня, виступив на щорічному філантропічному саміті Forbes400, під час якого закликав інвестувати в Україну.

«Коли будь-який економічний гравець працює у нас, це означає, що економічний потенціал, який він створює своїм бізнесом, допомагає реалізації лише миру, лише мирних цілей», — сказав Зеленський.

При цьому, якщо компанія працює в росії, вона опосередковано допомагає країні-агресору, тобто підтримує її економіку, яка служить терору.

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«Коли будь-яка держава заграється геополітикою і стає агресором, бізнес неминуче може стати співучасником цього зла», — зазначив Зеленський, подякувавши компаніям і бізнесменам, які пішли з російського ринку.

За словами президента, Україна — єдине місце на землі, яке органічно поєднує інвестування та філантропію.

«В Україні можна бути інвестором і, як результат цього, філантропом. Можна бути навіть просто бізнесменом, і така звичайна активність трансформується на добру допомогу для сотень мільйонів або навіть мільярдів людей», — сказав він.

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Як приклади він навів постачання аграрної продукції на глобальний ринок, які рятують людей від голоду в Ефіопії, Сомалі, Ємені, Лівані та інших країнах.

Президент України закликав більше інвестувати у розширення технологій експорту та нові переробні потужності.

Також Україна має значний потенціал нарощування експорту електроенергії, зокрема зеленої, що допоможе замістити російські енергоносії.

«Саме тому інвестиції у розширення наших енергопотужностей — це порятунок від холоду для різних народів. Це важливий чинник у європейській кліматичній політиці», — сказав Зеленський.

Крім того, Україна має колосальні можливості розвитку водневої енергетики та транспортування зеленого водню до Європи, а також значні запаси таких необхідних сучасній економіці літію, графіту та інших рідкісноземельних металів.

Серед інших можливостей країни Зеленський назвав деревообробку та можливості будівництва потужностей для зеленого аміаку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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