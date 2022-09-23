Понад 2 тисячі британських компаній продовжують бізнес із рф – YouControl — Finance.ua

Понад 2 тисячі британських компаній продовжують бізнес із рф – YouControl Вчора 10:15 — Фондовий ринок

Понад 2 тисячі британських компаній продовжують бізнес із рф – YouControl

Загальна кількість російських комерційних компаній, засновниками яких є резиденти Великої Британії, сягає 2370 юридичних осіб.

Про це йдеться в дослідженні YouControl.

Зазначається, що британські дочірні компанії в росії часто слугують прикриттям для міжнародних фінансових потоків, що ведуть до російських власників.

Як показало дослідження, найбільша частка британського капіталу в рф представлена в будівництві, оптовій торгівлі, операціях з нерухомістю, транспорті і логістиці, а також в IT.

Більшість компаній із британськими номінальними власниками зосереджені в москві та санкт-петербурзі.

При цьому, російських компаній у Британії майже у 5 разів більше, ніж британських в росії.

Основні сфери діяльності британських компаній, які припинили чи призупинили бізнес з рф: бізнес-послуги, фінанси, роздрібна торгівля, харчопром, важка промисловість, легка промисловість, а також інжиніринг та будівництво. Продовжують бізнес із росією у сфері охорони здоров’я, хімпрому, фінансів.

Проте, як свідчить аналіз YouControl, майже сотня британських компаній, реакція яких на російську агресію детально моніториться вченими Єльського університету, — лише вершина айсбергу. Аналітики детально дослідили російський Єдиний державний реєстр юридичних осіб і з’ясували, що загальна кількість російських комерційних компаній, засновниками яких є резиденти Великобританії становить 2370 юридичних осіб.

Як показав аналіз найбільших російських компаній за участю британського капіталу, суттєва частина британських номінальних власників перебувають під контролем кінцевих бенефіціарів російського або ж небританського походження.

Висока концентрація британського бізнесу в мегаполісах рф відображає загальний тренд, характерний для сировинних економік. Тобто фокусування на «полюсах росту». З іншого боку, компанії орієнтуються насамперед на сферу послуг, зазначають аналітики.

При цьому британський капітал в рф за кількістю підконтрольних компаній найбільш широко представлений у секторі будівництва (15.8% від усіх британських підприємств), оптової торгівлі (11.4%) та операціях з нерухомістю (7%), йдеться в дослідженні.

Вагоме місце займають такі сфери бізнесу як: транспорт і логістика (6%), IT (4.2%), харчова промисловість (4.1%), фінанси (3.5%). Першу десятку замикають роздрібна торгівля, бізнес-послуги та управлінський консалтинг. Типово «індустріальні» сектори економіки, такі як: металургія, машинобудування, хімпром чи нафтогазова промисловість налічують відносно меншу кількість компаній з британськими акціонерами.

Серед топ 20 компаній за обсягом статутного капіталу з номінальним британським акціонерним контролем не було виявлено жодної, яку можна було б назвати на 100% британською.

Це підтверджує «транзитний характер» британської акціонерної власності над російськими компаніями.

Суттєва частка британських компаній-акціонерів — це так звані «shell companies» (компанії-оболонки). Три британські компанії — номінальні власники російських активів з топ 20 виявились підконтрольними росіянам, йдеться в дослідженні.

Частина британських компаній — власників російських активів мають бенефіціарів із таких юрисдикцій як: Південна Африка, США, Ірландія, Австрія, Італія, Швейцарія.

Також є випадки реєстрації британських компаній — акціонерів на осіб з громадянством інших країн: Латвія, Швеція, Великобританія. Аналіз складу ради директорів та історичних відомостей вказує на ознаки російського сліду.

Водночас ще одним типом так званих «британських акціонерів» є стартапи з засновниками російського походження, що отримали іноземне громадянство.

Інфографіка: youcontrol.com.ua

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Економічна Правда За матеріалами:

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