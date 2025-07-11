День фінансів: сплата штрафів у Резерв+, податки для мобілізованих ФОПів, боротьба з «відмиванням» доходів — Finance.ua

День фінансів: сплата штрафів у Резерв+, податки для мобілізованих ФОПів, боротьба з «відмиванням» доходів Сьогодні 17:45

П’ятниця, 11 липня. Одна соціальна виплата замість кількох, 441 євро допомоги в Німеччині замість 563, штраф 8500 грн замість 17 000.

Сплата штрафів у Резерв+

У застосунку Резерв+ з’явилася можливість сплатити штраф за несвоєчасне уточнення персональних даних на суму 8 500 грн — 50% від повної суми. Пізніше з’явиться можливість сплачувати й інші штрафи, пов’язані з військовим обліком.

У Міністерстві оборони також нагадали , що в Україні діє механізм, який дозволяє ставити громадян на військовий облік автоматично, без відвідування ТЦК.

Податки та звітність для мобілізованих ФОПів

Самозайняті фізичні особи, які були мобілізовані або підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати податків і подання звітності на час служби. Звільнення застосовується автоматично на підставі даних з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

🪝 Банківські маркетологи постійно створюють різноманітні цікаві пропозиції, які роблять обслуговування більш комфортним, а подекуди дозволяють або трохи заробити, або зекономити на витратах. Редакція Finance.ua проаналізувала цікавинки, які з’явились на банківському ринку останнім часом, і відібрала, на нашу думку, топ-5 з них:

Одна виплата замість кількох

Міністерство соціальної політики розпочало тестування нового виду допомоги для отримувачів соціальних виплат. Тепер родина, яка має право на базову соціальну допомогу, повинна обирати: отримувати новий вид допомоги або ті «класичні» види допомог, які має зараз (наприклад, багатодітним сім’ям або малозабезпеченим родинам).

Також у міністерстві пояснили , чому можуть затримувати соціальні виплати.

Водночас у Німеччині планують зменшити виплати деяким біженцям. Так, українцям, які звернулись за отриманням тимчасового захисту від війни після 1-го квітня 2025 року, платитимуть менше, ніж тим, хто прибув раніше. Замість 563 євро платитимуть 441 євро.

🎒 Нагадаємо, що в Україні запускають новий інструмент підтримки родин з дітьми «Пакунок школяра». Батьки зможуть отримати по 5 тисяч гривень на кожного першокласника. У Мінсоцполітики зауважили, що важливе завдання такої підтримки — стимулювати родини, які виховують дітей, залишатися в Україні.

Як отримати ці кошти та на що їх можна буде витратити? Про всі деталі розповідаємо в новому відео на нашому YouTube-каналі:

Середні зарплати в Україні

Аналітики OLX Робота повідомили , що станом на червень 2025 року середня заробітна плата в Україні становила 24 609 грн. Найвищу середню зарплату зафіксовано в Донецькій області — 28 431 грн. Водночас найнижчі зарплати отримують працівники в Запорізькій області — 20 555 грн.

Як свідчать результати дослідження Державної служби зайнятості, найбільша частка опитаних (25,3%) назвали бажаним рівнем доходу суму від 8001 до 12 000 грн. Майже стільки ж (24%) орієнтуються на зарплату в межах 12 001−16 000 грн. Ще 21,8% безробітних очікують заробітну плату 16 001−20 000 грн, а 20% прагнуть заробляти понад 20 000 грн. Лише 8,9% готові працювати за зарплату до 8 000 грн.

Зі свого боку експерти Центру Разумкова повідомили , що в 13 з 25 основних секторів економіки заробітна плата залишається нижчою за середній рівень по країні. Це соціально важливі сфери, як-от освіта й медицина.

Міжнародна допомога

Під час першого дня на Міжнародній конференції з питань відновлення України в Римі вдалося домовитися про новий фонд реконструкції на 500 млн євро, про угоди з Єврокомісією на 2,3 млрд євро, є домовленості з Нідерландами та Швейцарією.

Крім того, група Європейського інвестиційного банку та Європейська комісія на Конференції з відновлення України оголосили про новий пакет фінансування для України на суму 600 млн євро.

Боротьба з «відмиванням» доходів

З початку року Україні вдалося повернути понад 156 мільйонів гривень збитків, завданих унаслідок ухилення від сплати податків і відмивання коштів. Загальна сума виявлених збитків перевищує 336 млн гривень.

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