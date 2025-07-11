Боротьба з «відмиванням» доходів: держава відшкодувала збитки на понад 156 мільйонів гривень — Finance.ua

Боротьба з «відмиванням» доходів: держава відшкодувала збитки на понад 156 мільйонів гривень
З початку року Україні вдалося повернути понад 156 мільйонів гривень збитків, завданих унаслідок ухилення від сплати податків і відмивання коштів.
Про це на повідомила в.о. Голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.
«Загальна сума виявлених збитків перевищує 336 млн гривень», — заявила Карнаух.
За перші шість місяців року команда ДПС разом із правоохоронцями провела:
- 228 документальних перевірок щодо дотримання податкового, валютного та іншого законодавства;
- понад 1000 аналітичних досліджень діяльності підприємств, у понад 70% з яких виявлено ознаки відмивання коштів;
- правоохоронцям передали понад 500 висновків з ознаками ухилення від сплати податків;
- зареєстровано 29 кримінальних проваджень, а частину матеріалів долучено до раніше відкритих справ.
Найпоширеніші схеми ухилення від сплати податків
Податкова служба виявила кілька типових способів ухилення від податків:
- компанії переводять частину прибутку суб’єктам на спрощеній системі оподаткування з перевищенням дозволених обсягів доходів. Таким чином занижують податкові зобов’язання і ухиляються від сплати податків. За цією схемою до бюджету вже повернули 32,3 млн грн;
- виведення коштів за нереальними господарськими операціями, у тому числі з використанням штучно створених суб’єктів господарювання. Внаслідок розслідування відшкодовано 40,1 млн гривень;
- неправдиві дані в податковій звітності. За такими фактами вже забезпечено відшкодування понад 16 млн гривень;
- отримання бюджетних коштів без реєстрації податкових накладних і не відображення операцій в звітності. У межах одного з кримінальних проваджень вже повернули до бюджету 9 млн гривень.
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