Боротьба з «відмиванням» доходів: держава відшкодувала збитки на понад 156 мільйонів гривень — Finance.ua
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Боротьба з «відмиванням» доходів: держава відшкодувала збитки на понад 156 мільйонів гривень

Казна та Політика
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Боротьба з «відмиванням» доходів: держава відшкодувала збитки на понад 156 мільйонів гривень
Боротьба з «відмиванням» доходів: держава відшкодувала збитки на понад 156 мільйонів гривень
З початку року Україні вдалося повернути понад 156 мільйонів гривень збитків, завданих унаслідок ухилення від сплати податків і відмивання коштів.
Про це на повідомила в.о. Голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.
«Загальна сума виявлених збитків перевищує 336 млн гривень», — заявила Карнаух.
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За перші шість місяців року команда ДПС разом із правоохоронцями провела:
  • 228 документальних перевірок щодо дотримання податкового, валютного та іншого законодавства;
  • понад 1000 аналітичних досліджень діяльності підприємств, у понад 70% з яких виявлено ознаки відмивання коштів;
  • правоохоронцям передали понад 500 висновків з ознаками ухилення від сплати податків;
  • зареєстровано 29 кримінальних проваджень, а частину матеріалів долучено до раніше відкритих справ.
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Найпоширеніші схеми ухилення від сплати податків

Податкова служба виявила кілька типових способів ухилення від податків:
  • компанії переводять частину прибутку суб’єктам на спрощеній системі оподаткування з перевищенням дозволених обсягів доходів. Таким чином занижують податкові зобов’язання і ухиляються від сплати податків. За цією схемою до бюджету вже повернули 32,3 млн грн;
  • виведення коштів за нереальними господарськими операціями, у тому числі з використанням штучно створених суб’єктів господарювання. Внаслідок розслідування відшкодовано 40,1 млн гривень;
  • неправдиві дані в податковій звітності. За такими фактами вже забезпечено відшкодування понад 16 млн гривень;
  • отримання бюджетних коштів без реєстрації податкових накладних і не відображення операцій в звітності. У межах одного з кримінальних проваджень вже повернули до бюджету 9 млн гривень.
За матеріалами:
Finance.ua
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