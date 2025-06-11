ЄС оновив список країн з високим ризиком відмивання грошей — Finance.ua

ЄС оновив список країн з високим ризиком відмивання грошей Сьогодні 19:30 — Світ

ЄС оновив список країн з високим ризиком відмивання грошей

Європейська комісія оприлюднила новий список юрисдикцій, які становлять підвищений ризик для фінансової системи ЄС у контексті боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму.

Про це заявила членкиня ЄК із фінансових послуг Марія Луїш Албукеркі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

До переліку додано десять держав:

Алжир;

Анголу;

Венесуелу;

Кенію;

Кот-д'Івуар;

Лаос;

Ліван;

Монако;

Намібію;

Непал.

Водночас зі списку виключено Барбадос, Гібралтар, ОАЕ, Панаму, Сенегал, Уганду, Філіппіни та Ямайку.

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За словами Марії Луїш Албукеркі, цей крок — результат технічної оцінки та врахування зауважень до попередньої версії списку. В основі рішення — відповідність міжнародним стандартам, зокрема вимогам Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).

Рішення про оновлення списку ще має пройти перевірку в Європейському парламенті та Раді ЄС. Якщо протягом місяця (або двох, якщо строк продовжать) не буде заперечень, постанова набуде чинності.

Нагадаємо, Європейський Союз розглядає можливість включення росії до так званого «сірого списку» — переліку країн із недостатнім контролем за відмиванням грошей. Таким чином Брюссель прагне посилити фінансовий тиск на москву.

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