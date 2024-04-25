Європарламент у боротьбі з відмиванням грошей схвалив ліміт готівкових платежів у 10 тисяч євро — Finance.ua
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Європарламент у боротьбі з відмиванням грошей схвалив ліміт готівкових платежів у 10 тисяч євро

Особисті фінанси
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Європарламент у боротьбі з відмиванням грошей схвалив ліміт готівкових платежів у 10 тисяч євро
Європарламент у боротьбі з відмиванням грошей схвалив ліміт готівкових платежів у 10 тисяч євро
Європейський парламент прийняв пакет законів, які посилюють інструментарій ЄС для боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.
Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.
Нові закони гарантують, що зацікавлені особи в межах законного права, включаючи журналістів, організації громадянського суспільства, компетентні органи та наглядові органи, матимуть негайний, невибірковий, прямий і вільний доступ до інформації про бенефіціарну власність, яка зберігається в національних реєстрах і взаємопов'язана на рівні ЄС. Окрім поточної інформації, реєстри також включатимуть дані щонайменше 5 років.
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Закони також надають підрозділам фінансової розвідки більше повноважень аналізувати та виявляти випадки відмивання грошей і фінансування тероризму, а також призупиняти підозрілі операції.
Нові закони передбачають посилені запобіжні заходи та ідентифікації клієнтів, після чого так звані зобов’язані особи (наприклад, банки, менеджери активів і криптоактивів або агенти з нерухомості) повинні повідомляти про підозрілу діяльність підрозділам фінансової розвідки та іншим компетентним органам.
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З 2029 року професійні футбольні клуби вищого рівня, залучені до фінансових операцій великої вартості з інвесторами або спонсорами, включаючи рекламодавців і трансфери гравців, також повинні будуть перевіряти особи своїх клієнтів, контролювати транзакції та повідомляти про будь-які підозрілі операції.
Законодавство також містить положення про підвищену пильність щодо надбагатих осіб (загальний статок становить щонайменше 50 000 000 євро), загальноєвропейський ліміт у 10 000 євро на готівкові платежі, а також заходи для забезпечення дотримання цільових фінансових санкцій та уникнення обходу санкцій.
За матеріалами:
Європейська правда
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