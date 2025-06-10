У США заарештували росіянина за відмивання 500 млн доларів через криптовалюту — Finance.ua
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У США заарештували росіянина за відмивання 500 млн доларів через криптовалюту

Криптовалюта
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Прокурори США висунули обвинувачення криптовалютному підприємцю в ухиленні від санкцій і порушенні експортного контролю. Він відмив понад 500 млн доларів і допоміг росіянам придбати конфіденційні американські технології.
Про це повідомляє Financial Times.
Юрію Гугніну, засновнику компанії криптовалютних платежів Evita, висунули обвинувачення в шахрайстві з використанням електронних засобів і банківських операцій, відмиванні грошей та інших злочинах.
Його заарештували і притягнули до відповідальності в Нью-Йорку, повідомило Міністерство юстиції США.
Прокурори заявили, що Гугнін використовував свою компанію криптовалютних платежів для здійснення платежів від імені іноземних клієнтів за конфіденційну американську електроніку, включно з розробленим в Америці сервером, що підлягає експортному контролю, а також відмивав кошти для купівлі деталей для «Росатома».
«Гугнін приїхав до Сполучених Штатів і організував операцію з відмивання грошей під виглядом криптовалютного стартапу, який потім використовував для ухилення від санкцій і експортного контролю та шахрайства з фінансовими установами США», — заявив американський прокурор Джозеф Ночелла.
У листі судді Нью-Йорка прокурори заявили, що у Гугніна були «зв'язки з урядовцями в Росії та Ірані, які могли допомогти йому втекти від переслідування, включно зі співробітниками російських спецслужб».
За матеріалами:
РБК-Україна
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