День фінансів: слабкі місця реформи техогляду, деталі базового контракту в ЗСУ, податки із зарплат Сьогодні 17:45

Середа, 24 червня. Лайфхаки для економії електроенергії, зміни на ринку пального, нові зарплати поліцейських.

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Техогляд усіх авто

Україна планує повернути обов’язковий технічний контроль легкових автомобілів, який було скасовано в 2011 році. Очікується, що нова система запрацює до кінця 2027 року. Водночас без усунення низки ризиків система може відтворити корупційні практики, які існували до скасування техогляду в 2011 році. Серед основних ризиків експерти називають:

зберігання відеоматеріалів техогляду безпосередньо операторами пунктів контролю, а не в окремій державній системі;

ручне внесення результатів вимірювань до електронної системи, що створює можливості для маніпуляцій;

недостатню персональну відповідальність інспекторів за результати перевірок.

⛽ Нагадаємо, що з 1 липня на українських АЗС з’являться нові маркування пального — E5 і E10 для бензину та B7 і B10 для дизельного пального. Такі зміни викликають чимало запитань у водіїв щодо сумісності нового палива зі старими двигунами. Чи готові мережі заправок до нових вимог і як це зрештою вплине на цінники? Finance.ua детально розповідає в новій статті:

Нові зарплати для поліцейських і рятувальників

Володимир Зеленський підписав закон щодо осучаснення грошового забезпечення поліцейських та працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Документ встановлює нові підходи до формування грошового забезпечення осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, а також поліцейських. Окремо врегульовуються гарантії для поліцейських, які потрапили в полон, стали заручниками, були інтерновані або зникли безвісти за особливих обставин.

Маск втратив статус доларового трильйонера

Засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск втратив статус доларового трильйонера. Через різке падіння вартості акцій SpaceX його статки скоротилися на $118 млрд і наразі оцінюються у $957 млрд. У вівторок акції SpaceX закрилися на рівні близько $156. Для порівняння, 16 червня вони досягали піку в $225. Таким чином, падіння перевищило 30%, хоча поточна ціна все ще залишається вищою за стартові $150 під час виходу на біржу.

Цифрове відновлення України

Рада економічної безпеки України презентувала стратегічну рамку цифрового відновлення країни. Протягом наступних десяти років країні знадобиться 588 млрд доларів на відновлення. Критично важливими для цього будуть хмарні сервіси, сучасні інструменти кібербезпеки та рішення на основі штучного інтелекту.

Документ пропонує модель «довіреної інтеграції», за якої Україна зберігає контроль над даними та цифровою інфраструктурою, водночас використовуючи національні, європейські та глобальні хмарні сервіси.

Міжнародний Реєстр збитків

Міжнародний Реєстр збитків відкрив нові категорії для подання заяв через портал «Дія». Найважливіша новація для громадян — чотири нові категорії заяв, за якими тепер можна звернутися до Реєстру збитків через портал «Дія» від порушень прав людини до знищення культурної спадщини та втрати доступу до медицини й освіти.

Базовий контракт у ЗСУ

Міноборони представило новий базовий контракт із справедливими умовами для всіх військовослужбовців. Цей контракт передбачений для діловодів, бухгалтерів, майстрів, кухарів та інших фахівців на посадах, які не підпадають під піхотно-штурмовий та бойовий контракти. Скільки платитимуть таких фахівцям — розповідаємо тут

Додамо, що Кабмін перерозподілив 220 млн гривень спеціального фонду держбюджету на потреби сектору безпеки та оборони.

Податки із зарплат

В Україні діє максимальний розмір бази нарахування ЄСВ, через що податкове навантаження на високі зарплати є нижчим, ніж на середні та низькі доходи. Відповідно до Податкового кодексу, громадяни України сплачують із доходів 18% ПДФО та 5% військового збору. Крім цього, роботодавець додатково сплачує за працівника 22% ЄСВ. Однак закон «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» встановлює максимальну базу для нарахування цього внеску.

Відмітимо, що в Польщі фіксується сповільнення темпів зростання заробітних плат. За даними дослідження , близько 68% компаній фактично заморозили підвищення зарплат, тоді як лише близько 30% продовжують їх збільшувати.

Пенсійний стаж без роботи

Українці, які тимчасово не працюють, можуть самостійно сплачувати добровільні пенсійні внески та продовжувати накопичувати страховий стаж. Для цього достатньо укласти договір про добровільну участь через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. Щоб до стажу було враховано один повний місяць, сума внеску має бути не меншою за мінімальний страховий внесок.

Економія на електроенергії

Заміна побутової техніки на енергоефективну дозволяє зменшити витрати на електроенергію. Експерти з енергоефективності проаналізували ключові побутові прилади та оцінили потенційну економію за тарифом 4,32 грн/кВт·год без урахування нічного тарифу. Які ж прилади дають найбільший ефект економії — дізнавайтеся за посиланням

Податки на нерухомість

За перші п’ять місяців 2026 року власники нерухомості сплатили 5,5 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це на 12,9% більше, ніж торік. Тоді бюджет отримав 4,9 млрд грн.

Якщо ви отримали земельну ділянку у спадщину та плануєте її продати, у деяких випадках дохід від такого продажу не оподатковується

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