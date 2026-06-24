Стратегічна рамка цифрового відновлення країни (подробиці) Сьогодні 16:10 — Казна та Політика

Стратегічна рамка цифрового відновлення країни (подробиці)

24 червня Рада економічної безпеки України (ESCU) під час Ukraine Recovery Conference презентувала стратегічну рамку цифрового відновлення країни.

Документ пропонує модель «довіреної інтеграції», за якої Україна зберігає контроль над даними та цифровою інфраструктурою, водночас використовуючи національні, європейські та глобальні хмарні сервіси.

Основою цієї моделі є обов’язкові українські правила щодо класифікації даних, шифрування, доступу та відповідальності постачальників послуг.

Дослідження відповідає на практичний виклик, який постане перед Україною під час відбудови. За оцінками, протягом наступних десяти років країні знадобиться 588 млрд доларів на відновлення. Критично важливими для цього будуть хмарні сервіси, сучасні інструменти кібербезпеки та рішення на основі штучного інтелекту.

Водночас досвід війни показав вразливість українських дата-центрів до ракетних атак і перебоїв з електропостачанням. Саме розподілена міжнародна інфраструктура забезпечила безперервну роботу державних реєстрів, соціальних виплат та адміністративних послуг у 2022−2023 роках.

В основі запропонованої моделі лежить п’ятирівнева система класифікації ризиків. Системи оборони та розвідки мають залишатися у спеціалізованих національних середовищах. Натомість публічні сервіси з нижчим рівнем ризику — зокрема системи поточного адміністрування та освітні платформи — можуть використовувати послуги кваліфікованих хмарних провайдерів, якщо це підвищує їхню стійкість і безпеку.

Подібні підходи вже використовують Велика Британія, Фінляндія, Італія та Сінгапур.

Ілона Хмельова, секретар Ради економічної безпеки України, зазначила: «Наші компанії вже працюють на рівні світових стандартів. Від держави їм потрібні чіткі правила та відкритий доступ до найкращих технологій. Рамка довіреної інтеграції, яка встановлює українські стандарти управління та водночас зберігає доступ до глобальних технологій, забезпечує і те, й інше. Саме так українські бізнеси зможуть рухатися в темпі, якого потребує відбудова країни».

Документ містить вісім рекомендацій державної політики, що охоплюють модернізацію закупівель, правила рівного доступу для постачальників, стандарти кібербезпеки та розвиток національних спроможностей через міжнародні партнерства.

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