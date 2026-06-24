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Уряд виділив додаткові 220 мільйонів для фронту

Казна та Політика
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Уряд виділив додаткові 220 мільйонів для фронту
Уряд виділив додаткові 220 мільйонів для фронту
Кабінет Міністрів України за ініціативи Міноборони перерозподілив 220 млн гривень спеціального фонду держбюджету на потреби сектору безпеки та оборони.
Із цієї суми 100 млн грн отримає Національна гвардія для підготовки особового складу, 70 млн грн буде спрямовано Міністерству оборони на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння і військової техніки, а ще 50 млн грн — Головному управлінню розвідки для виконання розвідувальних завдань.
Кошти планують використати на закупівлю безпілотників і комплектуючих до них, автомобільної та спеціальної техніки, засобів радіоелектронної боротьби та іншого необхідного обладнання для підрозділів.
Фінансування здійснюється за рахунок невикористаних залишків коштів НКРЕКП, які відповідно до закону можуть спрямовуватися на оборонні потреби держави.
За матеріалами:
Finance.ua
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