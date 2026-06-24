У «Дії» з’явилися нові категорії для виплат — деталі Сьогодні 12:03 — Особисті фінанси

У «Дії» з’явилися нові категорії для виплат — деталі

Міжнародний Реєстр збитків відкрив нові категорії для подання заяв через портал «Дія».

27 травня 2026 року набула чинності постанова Кабміну № 670, яка розширює можливості для подання заяв до міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією рф проти України.

Що це дає

Відтепер передбачено можливість фіксувати більше видів шкоди — від порушень прав людини до знищення культурної спадщини та втрати доступу до медицини й освіти.

Нові категорії для фізичних осіб

Найважливіша новація для громадян — чотири нові категорії заяв, за якими тепер можна звернутися до Реєстру збитків через портал «Дія».

А2.10 — Інші порушення міжнародного права, прав людини, міжнародного гуманітарного права або законів і звичаїв війни. Це категорія для тих, хто зазнав порушень, що не вкладаються в жодну з уже існуючих. Важлива деталь: категорія охоплює виключно душевні страждання, спричинені такими порушеннями.

Якщо поряд із ними є майнові наслідки, наприклад, втрата доходу, знищення майна, — їх потрібно заявляти окремо в інших відповідних категоріях.

А3.7 — Інші економічні втрати. Це найширша з нових категорій. Вона охоплює кілька різних ситуацій.

По-перше, втрату фінансової підтримки через смерть, зникнення безвісти, позбавлення свободи, насильницьке переміщення або депортацію близького члена сім’ї — тобто коли людина втратила того, хто її утримував: виплачував аліменти, пенсію, допомогу чи просто забезпечував сім’ю.

По-друге, витрати на медичну допомогу та поховання, безпосередньо пов’язані зі смертю близького, включаючи пошук тіла та репатріацію рештків.

По-третє, пошкодження, знищення або втрату рухомого майна значної вартості — транспортних засобів, культурних цінностей, унікальних предметів, які не є звичайними особистими речами.

По-четверте, для ФОП та самозайнятих осіб — економічні втрати через пошкодження або знищення активів, що використовувалися в підприємницькій діяльності, а також витрати на переміщення або евакуацію бізнесу в межах України.

Якщо ваші економічні втрати не підпадають під жодну іншу категорію — А3.7 якраз для цього і призначена.

А4.1 — Втрата доступу до медичної допомоги. За цією категорією можна звернутися, якщо через знищення лікарень, фізичну неможливість дістатися до них або відсутність медичного персоналу, людина зазнала серйозного, швидкого або незворотного погіршення стану здоров’я. Також слід фіксувати додаткові витрати, понесені для подолання наслідків такої втрати — наприклад, додаткові витрати на проїзд або дорожче лікування в іншому місці.

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А4.2 — Втрата доступу до освіти. Охоплює всі рівні — від початкової до вищої. Підставою може бути руйнування навчального закладу, фізична неможливість туди потрапити або офіційна заборона на навчання, пов’язана з агресією.

Якщо втрата доступу до освіти спричинила конкретні матеріальні витрати, їх слід подавати в категорії А3.7. У всіх чотирьох нових категоріях один із батьків може подати заяву в інтересах своїх малолітніх або неповнолітніх дітей.

Як подати заявку через «Дію»

Усі заяви подаються через портал «Дія» за допомогою електронного підпису. Нові розділи з’являтимуться в меню поетапно. Не варто хвилюватися, якщо потрібна категорія ще недоступна.

Систему підключають до державних реєстрів поступово, щоб забезпечити точність даних. Громадянам радять готувати всі наявні документи заздалегідь.

Раніше писали, що єВідновлення: у Дії поновили подачу заяв на виплату допомоги. Українцям, чиє житло було пошкоджено внаслідок збройної агресії рф, відновили можливість подати через застосунок Дія заяву на виплату грошової допомоги за програмою єВідновлення.

Водночас в Україні перевірятимуть цільове використання компенсацій на відновлення пошкодженого майна через агресію рф в рамках програми єВідновлення, а також рішення уповноважених органів про її виділення. Рішення щодо цього ухвалив Кабмін.

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