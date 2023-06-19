єВідновлення: у Дії поновили подачу заяв на виплату допомоги — Finance.ua

єВідновлення: у Дії поновили подачу заяв на виплату допомоги Сьогодні 15:13 — Нерухомість

єВідновлення: у Дії поновили подачу заяв на виплату допомоги

Українцям, чиє житло було пошкоджено внаслідок збройної агресії рф, відновили можливість подати через застосунок Дія заяву на виплату грошової допомоги за програмою єВідновлення.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури у Фейсбуці

«Успішно завершені технічні роботи, пов’язані зі зміною серверів Реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ). Доступ до Реєстру відновлено у повному обсязі», — йдеться у повідомленні.

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Зокрема, окрім подачі заяви на виплату грошової допомоги, відновлено можливість внесення через Дію інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене житло.

Нагадаємо, з 19:00 16 червня до ранку 19 червня громадяни не мали змоги подати через застосунок Дія нові заяви на виплату грошової допомоги в рамках програми єВідновлення, а також інформаційне повідомлення про пошкоджене та знищене майно.

Довідка Finance.ua:

10 травня стартувала програма єВідновлення. Кожен громадянин, чиє житло було пошкоджено внаслідок збройної агресії рф, може подати заяву на отримання державної допомоги на поточний ремонт житла. Зробити це можна за допомогою порталу Дія або звернутись до Центрів надання адміністративних послуг, органів соціального захисту та нотаріусів;

наразі в Україні вже стартували перші виплати в межах програми. Її отримають 8 заявників з двох громад у Київській та Донецькій області. Загальна сума допомоги — понад 847 тисяч гривень.

Укрінформ За матеріалами:

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