В Україні перевірятимуть використання компенсацій єВідновлення на пошкоджене житло — Finance.ua

В Україні перевірятимуть використання компенсацій єВідновлення на пошкоджене житло Сьогодні 08:05 — Особисті фінанси

В Україні перевірятимуть використання компенсацій єВідновлення на пошкоджене житло

В Україні перевірятимуть цільове використання компенсацій на відновлення пошкодженого майна через агресію рф в рамках програми єВідновлення, а також рішення уповноважених органів про її виділення.

Рішення щодо цього ухвалив Кабмін.

Кого і як будуть перевіряти

Перевірки передбачені змінами до порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації, з використанням електронної публічної послуги єВідновлення.

Згідно з документом, отримувач компенсації зобов’язаний протягом 15 робочих днів подати через портал Дія або ЦНАП повідомлення про завершення ремонтних робіт, на які виділялися гроші.

Перевірка здійснюється комісією, яка ухвалювала рішення про виділення компенсації протягом 30 календарних днів після закінчення ремонту. Ремонт вважається завершеним з дати подання отримувачем компенсації відповідного повідомлення, а у разі неподання такого повідомлення — через дванадцять місяців з дати зарахування коштів на спеціальний рахунок отримувача компенсації.

Під час перевірки перевіряється відповідність фактично проведених робіт та/або придбаних товарів будівельної продукції за кожним видом ремонтних робіт. За результатом перевірки складається акт, який вноситься в Реєстр пошкодженого та знищеного майна.

У разі неможливості встановити факт проведення ремонту, наприклад, через повторне пошкодження/знищення майна в акті робиться відповідна позначка

Перевірятимуть також заяви на допомогу

Також передбачається проведення моніторингу розгляду заяв на компенсації за пошкоджене майно. Перевірятиме заяви група підтримки єВідновлення — дорадчий орган при Міністерстві розвитку громад, відновлення і інфраструктури.

Вибірковий моніторинг буде проводиться стосовно не менше ніж 5% заяв на отримання компенсацій, стосовно яких були ухвалені рішення уповноваженими органами у відповідному місяці, протягом 30 календарних днів після закінчення відповідного місяця.

Заяви, рішення за якими підлягають вибірковому моніторингу, відбираються автоматично з даних Реєстру пошкодженого та знищеного майна або на підставі подання скарги заявником на урядову гарячу лінію.

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