У «Дії» можна буде в кілька кліків закрити ФОП: на порталі запустили бета-тест послуги — Finance.ua
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У «Дії» можна буде в кілька кліків закрити ФОП: на порталі запустили бета-тест послуги

Особисті фінанси
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У «Дії» можна буде в кілька кліків закрити ФОП: на порталі запустили бета-тест послуги
У «Дії» можна буде в кілька кліків закрити ФОП: на порталі запустили бета-тест послуги
Незабаром на порталі Дія можна буде закрити ФОП у кілька кліків.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
«Послуга автоматична, тож закрити бізнес можна буде всього за 1 секунду. Долучитися до бета-тесту можна за посиланням», — сказано в повідомленні.
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В міністерстві зазначають, що послуга актуальна для людей, які, наприклад, хочуть змінити форму власності бізнесу чи припинити підприємницьку діяльність.
«Більше не потрібно заповнювати заяву вручну, а потім чекати, коли її опрацює реєстратор. Усі дані автоматично підтягнуться з Єдиного державного реєстру (ЄДР). Це мінімізує людський фактор і внеможливить помилки в заяві. Вам необхідно лише перевірити інформацію та завірити її електронним підписом», — пояснюють у Мінцифри.
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Після цього дані про закриття ФОП автоматично надійдуть у ЄДР до податкової за місцем реєстрації. І все — ФОП закрито.
Хто може долучитися до тестування:
  • фізичні особи-підприємці, які мають РНОКПП;
  • підприємці, які використовують паспортні дані замість картки платника податків
Нагадаємо, Україна від початку повномасштабного вторгнення запустила в застосунку «Дія» понад 20 нових електронних послуг, в активній роботі - ще стільки ж проєктів на цей рік.

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За матеріалами:
Finance.ua
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