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Українці сплатили 5,5 млрд грн податку за нерухомість: де найбільше (інфографіка)

Нерухомість
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Українці сплатили 5,5 млрд грн податку за нерухомість: де найбільше (інфографіка)
Українці сплатили 5,5 млрд грн податку за нерухомість: де найбільше (інфографіка)
За перші п’ять місяців 2026 року власники нерухомості сплатили 5,5 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Це на 12,9% більше, ніж торік. Тоді бюджет отримав 4,9 млрд грн, пише ДПС.
Столиця та трійка регіонів — лідерів забезпечили значну частину від усієї суми надходжень:
<i>Створено за допомогою ШІ</i>
Створено за допомогою ШІ
Також йшлося про те, що на ринку купівлі однокімнатних квартир найвища конкуренція за житло зафіксована в Черкаській області — у середньому 13 відгуків на одне оголошення. На ринку оренди лідером стала Запорізька область, де одне оголошення в середньому отримувало 35 відгуків.
Водночас попри війну та складну економічну ситуацію ціни на нерухомість у столиці України — Києві — продовжують зростати. За пів року вартість квартир на первинному ринку зросла на 3%. Натомість ціни на вторинку у Києві, навпаки, дещо впали.
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Раніше Finance.ua писав, що інвестувати в нерухомість за кордоном під оренду — це простий спосіб заробляти пасивний дохід у валюті. Крім грошей, це ще й можливість мати своє місце для подорожей або майбутнього переїзду. До того ж, багато закордонних ринків зараз пропонують вигідні умови для власників і орендарів.
Юрист у сфері нерухомості Володимир Копоть порівняв дохідність, ризики та ключові нюанси інвестування на прикладі житла в Україні, Польщі та на Балі, розглянувши варіанти з приблизно однаковим стартовим бюджетом. Куди ж вигідніше вкладати — читайте у статті:

Україна, Польща чи Балі: де вигідніше купити нерухомість під здачу в оренду

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Нерухомість
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