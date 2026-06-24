Зеленський підписав закон про нові зарплати для поліцейських і рятувальників Сьогодні 15:33

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо осучаснення грошового забезпечення поліцейських та працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Що змінює закон

Документ встановлює нові підходи до формування грошового забезпечення осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, а також поліцейських.

Передбачається, що розмір виплат має забезпечувати належний рівень матеріального забезпечення, враховувати характер, інтенсивність і ризики служби, сприяти залученню кваліфікованих фахівців та компенсувати фізичні й інтелектуальні витрати.

З чого складатиметься грошове забезпечення

Грошове забезпечення включатиме:

посадовий оклад;

оклад за спеціальним званням;

надбавку за вислугу років;

премії;

інші виплати, визначені Кабінетом Міністрів України.

Для працівників служби цивільного захисту та поліцейських, за винятком курсантів і слухачів профільних закладів освіти, встановлюється мінімальний рівень грошового забезпечення — не менше десяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, визначених на 1 січня відповідного року.

Яким буде мінімальний розмір виплат

Відповідно до прожиткового мінімуму, встановленого на 2026 рік, мінімальний розмір грошового забезпечення становитиме 33 280 грн.

Також закон передбачає індексацію виплат відповідно до чинного законодавства.

Також закон передбачає, що поліцейські, відряджені до інших органів чи організацій, а також ті, хто тимчасово проходить службу за кордоном, отримуватимуть грошове забезпечення на умовах, визначених Кабінетом міністрів України.

Гарантії для поліцейських у полоні або зниклих безвісти

Окремо врегульовуються гарантії для поліцейських, які потрапили в полон, стали заручниками, були інтерновані або зникли безвісти за особливих обставин.

За ними зберігатиметься грошове забезпечення, яке виплачуватиметься членам їхніх сімей до з’ясування обставин, звільнення, визнання безвісно відсутніми або оголошення померлими. У разі індексації такі виплати також підлягатимуть перерахунку.

Водночас ці гарантії не поширюються на поліцейських, які добровільно здалися в полон або самовільно залишили місце служби.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.