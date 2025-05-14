День фінансів: санкції ЄС проти росії, ставки за кредитами та депозитами, дефіцит кадрів на ринку праці — Finance.ua

День фінансів: санкції ЄС проти росії, ставки за кредитами та депозитами, дефіцит кадрів на ринку праці Сьогодні 17:45

У середу, 14 травня, розповімо нові деталі про Інвестиційний фонд відбудови України та США та про кроки України на шляху до вступу у ЄС.

Запуск Американсько-українського фонду відбудови

Україна завершила всі необхідні внутрішні процедури для запуску Американсько-українського фонду відбудови. Угода передбачає спільне із США управління та інвестування. В угоді немає положень про борг і є зобовʼязання інвестувати виключно в Україну.

В Інвестиційному фонді відбудови зі США є механізм, який дозволяє врахувати нову військову допомогу Америки як внесок у Фонд.

Фонд матиме збалансовану систему управління з рівним представництвом української та американської сторін. Критичні рішення ухвалюватимуться лише одноголосно.

Санкції ЄС проти росії

Посли Європейського Союзу схвалили 17-й пакет санкцій проти росії. Санкції охоплюють, зокрема, «тіньовий флот» росії — під обмеження потрапили майже 200 суден, включно з нафтовими танкерами.

Зі свого боку США розглядають можливість введення вторинних санкцій проти росії. За словами Дональда Трампа, позиція путіна щодо завершення війни йому стане зрозумілою «за декілька днів».

Дорожні карти для вступу України в ЄС

Український уряд затвердив Дорожні карти, які потрібні для відкриття першого кластера в передвступних переговорах України та Європейського Союзу. Дорожні карти стосуються сфери верховенства права, реформи державного управління та функціонування демократичних інституцій.

Ставки за кредитами та депозитами

Банки України у квітні 2025 року зберегли високі ставки за кредитами для населення. Ставки за депозитами залишаються значно нижчими за інфляцію. Так, у квітні середні процентні ставки за новими кредитами становили 35,7% річних. Середні відсоткові ставки банків за новими депозитами в гривні для населення у квітні 2025 року становили 10,6% річних.

Дефіцит кадрів на ринку праці

Як повідомляє Національний банк, бізнес активно шукає нових працівників і відкриває нові вакансії. Дефіцит кадрів залишається основним чинником, що стримує їхню діяльність. Дефіцит кадрів також спонукає підприємства й надалі підвищувати зарплати, бо конкуренція за кваліфікованих робітників доволі жорстка.

Нардеп Данило Гетманцев розкритикував мільйонні зарплати держслужбовців попри відсутність результатів їхньої роботи. На його думку, для чиновників та держслужбовців потрібно встановити KPI та проводити прозору чесну оцінку ефективності роботи.

Додамо, що згідно з даними від керівника маркетингової аналітики robota.ua Івана Ромашова, у 9% випадків студентам пропонують першу роботу в IT. Попереду «Водії та курʼєри» (17%) і «Ритейл» (16%), за якими йдуть «Продажі» (12%) та HoReCa (11%).

Водночас Укроборонпром пропонує українцям, які перебувають закордоном, роботу в Україні. Товариство започаткувало програму «Повернення українців», яка дає вимушеним переселенцям нагоду отримати престижну та стабільну роботу на Батьківщині, мати соціальний захист, а також перспективи для розвитку та зростання.

Українці довіряють цифровим платежам

Згідно з даними дослідження Visa, 65% українських респондентів визнають, що залишаються вразливими до шахрайських повідомлень. Цифрові платежі стали нормою для українських споживачів. 95% українських споживачів використовують цифрові методи оплати.

💳 В останні роки кількість онлайн-шахрайств суттєво зросла. Близько 70% з них відбувається з залученням дропів. У новій статті розповідаємо, хто такі дропи, про особливості схем з залученням дропів, та яких заходів вживає регулятор для боротьби з відмиванням коштів. Детальніше за посиланням:

🎬 А в новому відео на нашому YouTube-каналі розглянемо найновіші види телефонного шахрайства та способи, як себе вберегти від шахраїв:

Бізнес жінок

Жінки в Україні дедалі активніше займають ключові позиції в економіці: 60% усіх новостворених ФОПів у 2024 році були відкриті саме жінками — це вперше за всю історію. Крім того, наразі кожна третя компанія в країні має жінку на керівній посаді.

Відновлення IT-сектору України

Попри війну, ІТ-сектор України стабілізувався . Основу ринку становлять програмування, консалтинг і обробка даних. Середня зарплата — $2500, експорт — $6,5 млрд на рік. Протягом останніх трьох років ІТ-сектор стабільно дає близько 3% валової доданої вартості української економіки.

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