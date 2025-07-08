День фінансів: санкції проти китайських компаній, ситуація на валютному ринку, собівартість будівництва житла — Finance.ua

День фінансів: санкції проти китайських компаній, ситуація на валютному ринку, собівартість будівництва житла Сьогодні 17:45

Вівторок, 8 липня. Літній сезон у розпалі — саме час для довгоочікуваних відпусток. Утім європейські курорти та туристичні міста стають справжнім магнітом не лише для мандрівників, а й для тих, хто прагне поживитися їхнім коштом.

📸 Finance.ua зібрав найпоширеніші схеми шахрайства на європейських курортах, щоб ви могли не лише гарно відпочити, а й зберегти гроші, нерви та гарний настрій:

Санкції проти китайських компаній

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти п’яти китайських компаній, що постачали росії комплектуючі для виробництва безпілотників.

Як заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, Європейський Союз готує у координації з американськими сенаторами новий пакет санкцій проти росії, який може стати найжорсткішим за весь час повномасштабної війни.

«Пакунок школяра»

Вчора ми повідомляли , що в Україні запускають нову програму, за якою першокласникам передбачена грошова допомога від держави. Сьогодні у Мінсоцполітики розповіли деталі програми.

Так, «Пакунок школяра» буде доступний після того як батьки запишуть дитину в школу, шкільна система передасть цю інформацію в Пенсійний фонд, і в «Дії» людині надійде пуш-сповіщення, що вона може отримати таку допомогу. Далі особа підтверджуватиметься заявкою через «Дію» і на її спеціальну віртуальну карту в «Дії» зарахують гроші.

Введення в Україні чотириденного робочого тижня

Вчора ми також розповідали , що Данило Гетманцев вважає, що навіть в умовах війни в Україні можна було б запровадити чотириденний робочий тиждень, але лише як добровільну ініціативу.

Зі свого боку у Державній службі зайнятості заявили , що в умовах воєнного стану запровадження чотириденного робочого тижня в Україні розглядатися не може. Наразі ринок праці перейшов на воєнні рейки.

Офіційних вакансій в Україні стає дедалі менше, а дефіцит персоналу зростає. Роботодавці кажуть , що не можуть знайти людей, попри готовність збільшувати оклади. Деякі компанії вже почали активно наймати іноземців, зокрема, чоловіків — працівників із Бангладеш, Індії та Непалу.

Собівартість будівництва житла

Як розповіли у компанії DIM, собівартість будівництва зросла на 10−30% залежно від класу проєкту. У Києві інтерес інвесторів до первинного ринку знизився. Вартість первинного житла часто перевищує ціни на готові об’єкти на вторинному ринку.

Водночас попит на оренду б’є рекорди. За даними Dim. ria, співвідношення кількості оголошень про оренду та кількості відгуків на них у червні в Києві становить 1:7, а от у більшості областей ці показники відрізняються у рази: найвищий дисбаланс у Черкаській — 1:52.

Ситуація на валютному ринку

Як сказано в аналітиці ICU, минулого тижня на валютному ринку України спостерігалося зменшення попиту на іноземну валюту. Це дозволило Національному банку зменшити обсяг інтервенцій і втримати коливання курсу гривні. НБУ наразі має додаткові аргументи тримати курс гривні відносно долара міцним, тим паче за наявності достатнього ресурсу для інтервенцій, вважають аналітики.

На початку липня долар в Україні продовжив поступово дешевшати, а євро навпаки, стрімко дорожчає. Це змушує багатьох українців замислитися, в якій валюті вигідніше зберігати кошти та чи варто взагалі купувати євро чи долари. Експерти поділилися думками , чи варто нині купувати євро й долари.

Один вид соціальної допомоги

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович розповіла , що в Україні планують об’єднати всі чинні види соціальної допомоги в один. Виплачувати допомогу планують уже з наступного року. За її словами, в країні вже запустили пілотний проєкт «абсолютно автоматичної допомоги» — базової соціальної допомоги.

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