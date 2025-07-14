День фінансів: «роумінговий безвіз», виплати при народженні, курс валют на тиждень — Finance.ua

День фінансів: «роумінговий безвіз», виплати при народженні, курс валют на тиждень Сьогодні 17:35

У понеділок, 14 липня, Президент запропонував ВР продовжити воєнний стан та мобілізацію на 90 днів, а біткойн перевищив позначку в $120 000.

Які соцвиплати оновлять.

Як написав у своєму зведенні президент України Володимир Зеленський, Уряд оновить державну підтримку громадян. Готується до затвердження модернізація низки соціальних виплат.

50 тис. грн за народження дитини.

Кабінет Міністрів України погодив законопроєкт, який передбачає збільшення одноразової допомоги при народженні дитини з 10,3 тис. гривень до 50 тис. гривень. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Американці отримали контроль над одним з найбільших зернових терміналів України.

Інвестиційні компанії з Америки перемогли в судовій битві за контроль над зерновим терміналом «Олімпекс» у порту Одеси. Рішення Верховного суду в Україні передало власність на термінал американським інвесторам.

Близько 11 мільярдів євро на відбудову.

Під час четвертої Міжнародної конференції з відновлення України (Ukraine recovery Conference, URC-2025), яка відбулася в Римі, підписали понад 200 угод та меморандумів на загальну суму близько 11 мільярдів євро. Це — наймасштабніший захід з початку повномасштабного вторгнення, як за кількістю учасників, так і за рівнем домовленостей.

Єврокомісія схвалила «роумінговий безвіз».

Європейська комісія погодила надання Україні доступу до політики «Roam like at Home», що дозволить українцям користуватися мобільним зв’язком в ЄС без додаткових витрат.

Скільки коштує гектар землі в Україні.

З тих пір, як у липні 2021 року в Україні відкрився ринок землі, вже укладено понад 330 тис. угод купівлі-продажу земельних ділянок. Загалом продали понад 636 тис. га на 30,4 млрд грн. А середня вартість одного гектаразросла на 60% — до 60,7 тис. грн за гектар станом на червень 2025 року.

ТОП-4 галузі, де в Україні найбільше зростають зарплати.

Як розповів заступник міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку Дмитро Завгородній, найбільше зростають зарплати та є попит на працівників у сфері промисловості.

8 з 10 іноземних інвесторів цікавляться можливостями відновлення України.

Майже 80% опитаних іноземних інвесторів зацікавлені у можливостях, пов’язаних із відновленням України. Про це йдеться у результатах опитування Global Business for Ukraine та Європейської Бізнес Асоціації.

Чого очікувати від курсу цього тижня.

Ринок демонструє чергування невеликих відкатів із локальними сплесками попиту на валюту. Про це заявила директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

🎥До речі, українці оговтались від шоку євро майже 50 і все більше скуповують євровалюту, потроху позбуваючись своїх доларових запасів. До вашої уваги традиційний прогноз курсу валют на тиждень від фінансового аналітика Олексія Козирєва.

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Wizz Air запускає 6 нових маршрутів з Румунії.

Угорський лоукостер Wizz Air офіційно оголосив про відкриття 6 нових маршрутів з Румунії, з аеропорту «Бухарест-Отопені». Список міст — тут.

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